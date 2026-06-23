MATECHは、半固体電池を採用した容量1万mAhのモバイルバッテリー「PowerBlade 10000」を発売した。価格は6990円。カラーはブラックとシルバーの2色。

「PowerBlade 10000」は、MATECH独自の品質基準「SemiCore」に準拠した半固体電池を採用するモバイルバッテリー。USB Power Deliveryによる最大35W出力に対応し、スマートフォンやタブレット、一部のノートパソコンなどを充電できる。

本体にはUSB Type-Cケーブルが内蔵され、別途ケーブルを持ち運ばずに充電できる。バッテリー残量や出力ワット数、充電状態を確認できるTFTディスプレイも備える。

厚さは12.9mm。MagSafe対応機器を固定できるマグネットが内蔵され、スマートフォンの背面に装着した状態で、内蔵USB Type-Cケーブルによる有線充電を利用できる。なお、ワイヤレス充電には対応しない。

発売記念として、Amazon.co.jpでは先着100個に20％分のAmazonポイントが還元される。6990円で購入した場合の還元ポイントは1398ポイントで、実質価格は5592円となる。キャンペーンは予定数量に達し次第終了する。