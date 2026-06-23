「非常に重要な存在だった」コートジボワール戦で負傷交代→靱帯断裂が判明。ドイツ26歳DFの戦線離脱に指揮官は沈痛「大きな痛手になるだろう」【Ｗ杯】

「非常に重要な存在だった」コートジボワール戦で負傷交代→靱帯断裂が判明。ドイツ26歳DFの戦線離脱に指揮官は沈痛「大きな痛手になるだろう」【Ｗ杯】