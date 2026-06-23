「こんな楽しそうな影久しぶりに見た」「めっちゃ羨ましい！」大人気女優がスタンドで小躍り！大興奮するのも無理はない？【W杯】
興奮せずにはいられない。
アルゼンチン代表が現地６月22日、北中米ワールドカップのJ組２節で、オーストリア代表とダラス・スタジアムで対戦。２−０で快勝し、決勝トーナメント進出を決めた。
アルジェリアとの初戦に続き、またもリオネル・メッシが全ゴールを叩き出した。６日前に圧巻のハットトリックを達成した38歳の英雄は、開始９分のPKこそ失敗したものの、38分と90＋５分に黄金の左足で得点。Ｗ杯通算得点を18に伸ばし、元ドイツ代表のミロスラフ・クローゼ氏（16点）を抜いて歴代最多スコアラーとなった。
女優であり日向坂46の元メンバーで、今大会のレポーターを務めている影山優佳さんは、メッシの活躍を現地で見届けたようだ。自身のXで「【実績解除】メッシのゴールを生で観る。夢をたくさん叶えられて幸せすぎます。ありがとうございます」と報告した。
圧倒的なサッカーの知識と抜群の人気を誇る影山さんは、満面の笑みを浮かべ「メッシ！メッシ！」とスタンドで小躍りする映像もアップ。ファンから「めっちゃ羨ましい！影ちゃん最高だね！」「こんな楽しそうな影久しぶりに見た」「観てるこちらも幸せな気分！」「これほど地位を確立した元アイドルいないんじゃない？」といった声が続々と寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】とんでもなく楽しそう！スタンドで大興奮の影山優佳さん
アルゼンチン代表が現地６月22日、北中米ワールドカップのJ組２節で、オーストリア代表とダラス・スタジアムで対戦。２−０で快勝し、決勝トーナメント進出を決めた。
アルジェリアとの初戦に続き、またもリオネル・メッシが全ゴールを叩き出した。６日前に圧巻のハットトリックを達成した38歳の英雄は、開始９分のPKこそ失敗したものの、38分と90＋５分に黄金の左足で得点。Ｗ杯通算得点を18に伸ばし、元ドイツ代表のミロスラフ・クローゼ氏（16点）を抜いて歴代最多スコアラーとなった。
女優であり日向坂46の元メンバーで、今大会のレポーターを務めている影山優佳さんは、メッシの活躍を現地で見届けたようだ。自身のXで「【実績解除】メッシのゴールを生で観る。夢をたくさん叶えられて幸せすぎます。ありがとうございます」と報告した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】とんでもなく楽しそう！スタンドで大興奮の影山優佳さん