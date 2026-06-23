もっと身長が高いように感じる「20代男性俳優」ランキング！ 「横浜流星」「高杉真宙」を抑えた1位は？
画面に映った瞬間の存在感やオーラによって、実際の身長以上に高身長なイメージを持たれるころがあります。フレッシュな20代の男性俳優たちの、見た目の印象と実際の身長のギャップも興味深いポイントです。
All About ニュース編集部は6月2日、全国10〜60代の男女300人を対象に「20代男性俳優×身長」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「もっと身長が高いように感じる20代男性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
同率2位、1人目は横浜流星さんです。極真空手の世界大会で優勝した経験を持ち、主演映画『正体』（2024年）で繰り出したアクションから『国宝』（2025年）で見せた繊細な表現まで、幅広い演技で世界観に引き込みます。
身長は174cmと平均的な身長ながら、小顔で手足の長いスタイルを生かして「DIOR」のアンバサダーにも就任。10月9日には広瀬すずさんとダブル主演を務める映画『汝、星の如く』が公開予定です。
回答コメントでは「小顔でスタイルがいいので180ありそう」（30代女性／東京都）、「顔が小さくて鼻筋も通っているし、小柄な女優さんとの共演が多いのか身長差があるイメージ」（30代女性／千葉県）、「戦隊モノもやっており、最近はキリッとした役も多く、180cm近くありそうだから」（20代女性／愛知県）などの声が集まりました。
同率2位、2人目は高杉真宙さんです。小顔で細身のスラリとした印象から高身長に見えますが、実際は170cmと見た目とのギャップがあると感じる人も多いよう。
現在放送中のドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系）では、秘密を抱えたイタリアンシェフ役を好演。10月2日公開の実話をもとにした映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』にも、主演の川口春奈さんの夫役として出演します。
回答者からは「演技の迫力や存在感が凄まじく、数字以上に大きく見えるからです」（40代女性／鹿児島県）、「顔が小さいからそこまで低く見えない」（40代男性／神奈川県）、「テレビ番組で見るとスタイルが良く、背が高く見えていたから」（30代女性／愛媛県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、「Number_i」の平野紫耀さんです。身長は171cmと平均的ながら、ダイナミックなダンスや筋肉質なスタイルの印象から高身長に見られることも。
「ルイ・ヴィトン」や「イヴ・サンローラン・ボーテ」のアンバサダーも務めており、世界でも活躍しています。5月17日にはグループが米名門音楽レーベル「Atlantic Records」と契約したことを発表。楽曲のグローバルリリースが可能となったため、今後の活動にも注目です。
回答コメントでは「筋肉質でガタイもいいからかもう少し身長があるように見える」（30代女性／東京都）、「存在感やオーラが非常に強く、ダンスやパフォーマンスでも大きく見えるため、実際の身長より高い印象を持っていました」（30代男性／神奈川県）、「ひとりで映っている映像だともっと背が高いと感じていた」（50代女性／北海道）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は6月2日、全国10〜60代の男女300人を対象に「20代男性俳優×身長」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「もっと身長が高いように感じる20代男性俳優」ランキングを紹介します！
同率2位：横浜流星・174cm／61票
同率2位、1人目は横浜流星さんです。極真空手の世界大会で優勝した経験を持ち、主演映画『正体』（2024年）で繰り出したアクションから『国宝』（2025年）で見せた繊細な表現まで、幅広い演技で世界観に引き込みます。
身長は174cmと平均的な身長ながら、小顔で手足の長いスタイルを生かして「DIOR」のアンバサダーにも就任。10月9日には広瀬すずさんとダブル主演を務める映画『汝、星の如く』が公開予定です。
回答コメントでは「小顔でスタイルがいいので180ありそう」（30代女性／東京都）、「顔が小さくて鼻筋も通っているし、小柄な女優さんとの共演が多いのか身長差があるイメージ」（30代女性／千葉県）、「戦隊モノもやっており、最近はキリッとした役も多く、180cm近くありそうだから」（20代女性／愛知県）などの声が集まりました。
同率2位：高杉真宙・170cm／61票
同率2位、2人目は高杉真宙さんです。小顔で細身のスラリとした印象から高身長に見えますが、実際は170cmと見た目とのギャップがあると感じる人も多いよう。
現在放送中のドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系）では、秘密を抱えたイタリアンシェフ役を好演。10月2日公開の実話をもとにした映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』にも、主演の川口春奈さんの夫役として出演します。
回答者からは「演技の迫力や存在感が凄まじく、数字以上に大きく見えるからです」（40代女性／鹿児島県）、「顔が小さいからそこまで低く見えない」（40代男性／神奈川県）、「テレビ番組で見るとスタイルが良く、背が高く見えていたから」（30代女性／愛媛県）といったコメントが寄せられています。
1位：平野紫耀（Number_i）・171cm／64票
1位にランクインしたのは、「Number_i」の平野紫耀さんです。身長は171cmと平均的ながら、ダイナミックなダンスや筋肉質なスタイルの印象から高身長に見られることも。
「ルイ・ヴィトン」や「イヴ・サンローラン・ボーテ」のアンバサダーも務めており、世界でも活躍しています。5月17日にはグループが米名門音楽レーベル「Atlantic Records」と契約したことを発表。楽曲のグローバルリリースが可能となったため、今後の活動にも注目です。
回答コメントでは「筋肉質でガタイもいいからかもう少し身長があるように見える」（30代女性／東京都）、「存在感やオーラが非常に強く、ダンスやパフォーマンスでも大きく見えるため、実際の身長より高い印象を持っていました」（30代男性／神奈川県）、「ひとりで映っている映像だともっと背が高いと感じていた」（50代女性／北海道）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)