「才能に賞味期限がない」止まらないメッシに世界が心酔 表現不能の異次元さに各国メディアもひれ伏す「神話の中の神話」「不滅だ」【W杯】
2戦5発でW杯の得点記録も塗り替えたメッシ。その勢いたるや……(C)Getty Images
天才、史上最高、異星人、はたまた神か……。もはやリオネル・メッシを表現するのに適格な言葉は見当たらない。
明後日に39歳となる生ける伝説が、ふたたび異彩を放った。
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現地時間6月22日、アルゼンチン代表は北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグJ組2節で、オーストリア代表と対戦したアルゼンチン代表は2-0で勝利。決勝トーナメント進出を確定させたチームをけん引したのは、他でもない2ゴールを叩き込んだメッシだった。
開始早々の9分に得たPKを大きく外したメッシだったが、38分に黄金の左足で先制点を鮮やかに奪い取ると、後半アディショナルタイム5分にも追加点をゲット。敵エリア内で相手DFとGKを軽やかにかわし、一度は止められたシュートのこぼれ球を、身体を投げ出しながら押し込んだ。この2得点で、アルゼンチンの10番は、元ドイツ代表のミロスラフ・クローゼ氏の保持していたW杯最多得点記録（16点）を更新。文字通り歴史に名を刻む点取り屋となった。
アルジェリア代表との大会初戦でもハットトリックを叩き込んでいたメッシは、今大会は2戦5発と絶好調。アルゼンチンの全得点が彼のものであり、まさしく世界王者の牽引者となっている。
偉大な38歳の衰え知らずの活躍は、各国メディアからもこぞって賛辞を贈られている。興味深いのは、そのほとんどがエモーショナルな表現で記されていること。その事実は、メッシにどれだけの人が酔いしれているかの証左とも言えよう。
「もう誰も王者を止められない。アルゼンチンの偉大なる主将はあらゆる記録を塗り替えている。今も彼の闘志は衰えることはなく、その才能には賞味期限がない。だからこそメッシは常に、あらゆる分類を覆す論拠を見つけ出す」（アルゼンチンの日刊紙『La Nacion』）
「メッシは限界を押し広げている。いったい彼はどの領域にまで到達してしまうのだろうか。アルジェリア戦で鮮烈なハットトリックを決めたメッシは、オーストリア戦で2得点を挙げ、サッカー界における伝説的な地位をさらに確固たるものにした」（フランスの日刊紙『Le Figaro』）
「メッシは止まらない。18ゴールを決め、ついにクローゼをも引き離した。彼は派手さこそないが、堅実でまとまりのあるアルゼンチン代表の紛れもない主役だ」（イタリアの大手スポーツ紙『Gazzetta dello Sport』）
「また彼だ。またもや、アルゼンチンの背番号10だ。メッシは伝説の中の伝説であり、神話の中の神話だ。もしも、彼を疑う懐疑論者がいるとしたら、我々は伝説を目撃したのだと言えばいい」（スペインの日刊紙『AS』）
「メッシは不滅だ。彼伝説であり、疑う余地のない史上最高の選手だ。レオが本領を発揮すると、今日のようなことが起こる。天才的な才能、情熱、脅威、美しさ、そして魔法のようなプレーを見せつけ、史上最高と呼ばれるにふさわしいすべての要素を余すところなく披露した」（スペインの日刊紙『Mundo Deportivo』）
まさに世界がひれ伏したメッシ。その活躍をまだまだ見ていたい。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]