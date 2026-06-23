バラエティ番組で活躍していると思う「Snow Man」のメンバーランキング！ 2位「佐久間大介」、1位は？
All About ニュース編集部では、2026年6月6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、Snow Manに関するアンケートを実施しました。その中から、バラエティ番組で活躍していると思う「Snow Man」のメンバーランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、83票を獲得した佐久間大介さんです。いつも明るくエネルギッシュなキャラクターで番組を盛り上げるお茶の間の人気者。朝のバラエティ番組『ラヴィット！』（TBS系）にレギュラー出演しているほか、2026年にはお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀さんとタッグを組んだ冠バラエティ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（日本テレビ系）が放送されるなど大活躍しています。持ち前のアニメ愛を活かしたトークや、誰をも笑顔にする底抜けのポジティブさでスタジオに欠かせない存在となっています。
▼回答者コメント
「いろんな番組でよく見かけるし場を盛り上げるのが上手くて、面白い」(30代女性／秋田県)
「発言が面白くて、トーク力があると思うから」(20代女性／東京都)
「佐久間大介さんは明るくテンションの高いトークで番組を盛り上げてくれます。趣味への熱量も愛らしく、バラエティでの存在感は抜群だと感じています」(30代女性／東京都)
見事1位に輝いたのは、120票という高い支持を集めた向井康二さんです。グループ唯一の関西出身メンバーであり、関西Jr.時代から培われた抜群のトーク力と芸人顔負けの鋭いリアクションが武器。『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）ではおなじみの人気キャラクター「マッサマン」として子どもから大人まで幅広い層に愛されており、『アイ・アム・冒険少年』（TBS系）などの人気番組でもレギュラーとしてお茶の間を沸かせています。抜群のバラエティセンスと愛されキャラで、多くの視聴者からNO.1のバラエティ担当として認められています。
▼回答者コメント
「ドッキリなどのリアクションもとてもいいし、関西出身なのでボケることもできるからバラエティ番組にいてほしい！」(30代女性／秋田県)
「前に積極的に出ようとする姿がとても素敵です」(30代女性／長野県)
「向井くん、嫌いな人いるのかな？というくらい、どこいてもかわいがられているイメージ。子供にもすかれてる」(40代女性／京都府)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：佐久間大介／83票
2位にランクインしたのは、83票を獲得した佐久間大介さんです。いつも明るくエネルギッシュなキャラクターで番組を盛り上げるお茶の間の人気者。朝のバラエティ番組『ラヴィット！』（TBS系）にレギュラー出演しているほか、2026年にはお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀さんとタッグを組んだ冠バラエティ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（日本テレビ系）が放送されるなど大活躍しています。持ち前のアニメ愛を活かしたトークや、誰をも笑顔にする底抜けのポジティブさでスタジオに欠かせない存在となっています。
「いろんな番組でよく見かけるし場を盛り上げるのが上手くて、面白い」(30代女性／秋田県)
「発言が面白くて、トーク力があると思うから」(20代女性／東京都)
「佐久間大介さんは明るくテンションの高いトークで番組を盛り上げてくれます。趣味への熱量も愛らしく、バラエティでの存在感は抜群だと感じています」(30代女性／東京都)
1位：向井康二／120票
見事1位に輝いたのは、120票という高い支持を集めた向井康二さんです。グループ唯一の関西出身メンバーであり、関西Jr.時代から培われた抜群のトーク力と芸人顔負けの鋭いリアクションが武器。『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）ではおなじみの人気キャラクター「マッサマン」として子どもから大人まで幅広い層に愛されており、『アイ・アム・冒険少年』（TBS系）などの人気番組でもレギュラーとしてお茶の間を沸かせています。抜群のバラエティセンスと愛されキャラで、多くの視聴者からNO.1のバラエティ担当として認められています。
▼回答者コメント
「ドッキリなどのリアクションもとてもいいし、関西出身なのでボケることもできるからバラエティ番組にいてほしい！」(30代女性／秋田県)
「前に積極的に出ようとする姿がとても素敵です」(30代女性／長野県)
「向井くん、嫌いな人いるのかな？というくらい、どこいてもかわいがられているイメージ。子供にもすかれてる」(40代女性／京都府)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)