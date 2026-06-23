振付師でタレントのKABA.ちゃん（57）が22日、自身のインスタグラムを更新。タレントの若槻千夏（42）がドハマリしている映画を明かした。

「『なおたんお帰りとお誕生日の集まり会』 なおたん野沢の直子さんと若槻千夏パイセンがお誕生日をお祝いしてくれました」とタレントの野沢直子、若槻とのスリーショットを公開。「てか、なおたん仕切りのはずだったのに、、、結局、若槻さん仕切りになってて、お帰りなさい会とお誕生日会になってたとゆぅ 若槻パイセン、本当に毎回ありがとうございます」とつづった。

「てかさ、若槻さんの映画『Michael』についての熱量知ってます?ハンパなくて爆笑なんだけど〜今すぐ観て来て！帰りに観て帰って！ってマジ凄いわけ〜っちゃんと時間作っていって来ますけど、、、あなたマイケル世代ではないはずよ！そゆとこ」とつづった。

「でね、若槻さんが仕事で抜けた後、なおたんとお喋りの続きをしたわけ、、、私のお悩み、音姫問題を打ち明けたら、相談どころか爆笑され小っ恥ずかしいのなんのって、、、あなたいい加減にして！そゆとこ 宜しくどーぞ」とも続け、「と言いつつも、お2人には本当に感謝です 美味しいランチ、素敵なプレゼント、楽しい時間、（アリの絵文字）×10、ありがとうございました」と記した。

この日の様子は野沢も公開。「若槻千夏ちゃんとKABA.ちゃん、かばこのバースデーお祝い かばこ、はぴばー 映画マイケル話しで大盛り上がり」とした。