◇W杯北中米大会1次リーグI組 ノルウェー 3―2 セネガル（2026年6月22日 ニューヨーク/ニュージャージー）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組第2戦は22日（日本時間23日）に行われ、28年ぶりの出場を果たしたノルウェー（FIFAランク31位）がセネガル（同15位）に3―2で勝利した。初戦のイラク戦に続く連勝で、決勝トーナメント進出を決めた。試合後にストーレ・ソルバッケン監督（58）が異例の言動を見せた。

イングランド・プレミアリーグで得点王に3度輝いた“怪物”ハーランド（マンチェスターC）が、2試合連続で2ゴール。また圧巻のパフォーマンスを披露した。

まずは1―0で迎えた後半3分、MFエデゴール（アーセナル）からの絶妙なスルーパスをペナルティーエリア内中央で受け、左足で右上を射抜いた。W杯デビュー戦で2得点した初戦のイラク戦に続き、2戦連発。両手を広げて喜んだ。勢いは止まらない。2―1で迎えた同13にも、ゴール前の混戦で左の味方からのパスに反応。左を向いたままの体勢から右足を浮かせてインサイドに当てて押し込むテクニックで点差を広げ、ガッツポーズした。代表では19年のデビューから52試合59得点。驚異的な得点ペースを夢舞台でさらに加速させた。

セネガルの猛攻をしのいで、2連勝を飾って 98年フランス大会以来となる28年ぶりグループリーグ突破を決めた。

試合終了した瞬間にソルバッケン監督は喜びを爆発させた。ガッツポーズを見せて、そのままメインスタンドに走り出し、階段を駆け上がって妻と熱いキスを交わした。

ネットでは「国際放送で熱いキスを見せられるとは！」「興奮してるな〜」「昼から何を見せられたんだ！？笑」「一目散だったな〜」などの声があがった。