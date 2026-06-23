お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に23日、出演。北海道旭川市で2024年、当時17歳の女子高校生をつり橋から川に落として殺害したなどとして殺人、監禁、不同意わいせつ致死の罪に問われた無職内田梨瑚被告（23）に、旭川地裁（田中結花裁判長）は22日、求刑通り懲役27年の判決を言い渡したことについて、コメントした。

この裁判では、判決言い渡しの途中で法廷に男1人が乱入し、判決に対する不満を訴えて取り押さえられるひと幕もあった。まず、「乱入してきた男の行為自体は許されるものじゃないですけど」とした上で、「そこで言っていた27年ってどうなんだってことまで否定するのは違うなと思っていて」と持論を展開し始めた。

さらに山里は「考え直す必要があるんじゃないかって思えるぐらい、すごい残忍な事件ですし。裁判員裁判でやっているから国民の意見として出されたとはいえ」と続けた。また、気になる点として、「遺族の方がおっしゃっているのは、被害者の方がペイペイを使ってお金を取られているというのがあるんだったら、強盗殺人じゃないかなって。そこらへんを踏まえてもう1回、しっかり検証する必要はないのかなって思いますね」と事件の再検証を訴えていた。