JUNG KOOK宅に無断侵入もしたブラジル人女性に懲役1年・執行猶予2年　昨年は50代日本人女性も

BTS・JUNG KOOKのストーカーに、懲役刑が言い渡された。

ただ、執行猶予付きの判決となった。

【画像】「早く捕まえて」BTSを狙う日本人の違法行為

複数の韓国メディアは6月23日、ソウル西部地裁刑事1単独のパク・ジウォン部長判事が5月8日に、ストーカー処罰法違反および住居侵入の罪で起訴されたブラジル国籍の女性Aに対し、懲役1年、執行猶予2年を言い渡したと報じた。

（写真提供＝OSEN）被害者のJUNG KOOK

Aは昨年12月から今年1月にかけて、ソウル龍山（ヨンサン）区にあるJUNG KOOKの自宅を20回余り訪れ、インターホンを繰り返し押すなどの迷惑行為を繰り返したほか、郵便物を置いたり、配達員が出入りした際に住居内へ侵入したことがある。

一度は現行犯逮捕され、警察から警告を受けたにもかかわらず、ストーカー行為を継続したことから、警察は住居から100m以内への接近を禁じる緊急措置を取った。だが今年1月、Aは再び自宅周辺を訪れ、写真などを残したとされる。

裁判所は判決理由について、「被告は被害者の住居に近づかないよう警告を受けて釈放されたあとも、ストーカー行為を繰り返した。被害者も厳しい処罰を求めている」と述べた。

ただ、危害を加える目的があったとは認められず、緊急措置違反の程度も比較的重大ではなかった点などを考慮し、執行猶予付き判決の判断を下したと説明している。

なお昨年11月には、50代の日本人女性もJUNG KOOKの自宅への不法侵入を試みたとして立件されている。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。