ロッテは23日、8月22日にZOZOマリンスタジアムで行われる日本ハム戦（18時00分試合開始）を対象に、「マリーンズ夏祭巾着」がセットになったグッズ付きチケットを先着15,000枚限定で販売することになったと発表した。

本巾着は、グレー×ブラックのバイカラーデザインに、サイドへメッシュ素材を採用。フロントにはSYMBOL LOGOをあしらい、夏祭りやスタジアム観戦などさまざまなシーンで使用できるアイテム。グッズの有無は、ビジター外野応援指定席を除く全席種でチケット購入時に選択可能。なお、グッズの有無による金額差はない。

また、シーズンシートオーナーおよびホーム外野応援指定席マイシートオーナーも対象となる。グッズ付きチケット購入者は、対象チケット1枚につき「マリーンズ夏祭巾着」1個を受け取ることができる。

受け取り場所および注意事項の詳細は球団公式ホームページにて。

▼ 佐藤都志也捕手 コメント

「マリーンズ夏祭にぴったりの巾着ができました！マリーンズ夏祭では、屋台グルメやゲームコーナー、花火の打ち上げなど、夏らしいイベントがたくさん予定されています。ぜひこの巾着をゲットして、夏祭りも野球観戦も思い切り楽しんでください。僕たちも熱いプレーで盛り上げられるよう頑張ります。球場で皆さんにお会いできるのを楽しみにしています」

▼ マリーンズ夏祭巾着概要

素材： ポリエステル生地

サイズ：本体:約W200×H230×D110（mm）

手紐：約320（mm）