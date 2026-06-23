火10主演女優、バッタリ出会った人気アーティストとの過去写真公開「最強すぎる2人に眼福」「美しさ変わらない」と反響
【モデルプレス＝2026/06/23】女優の永作博美が6月22日、自身のInstagramを更新。アーティストのYUKIとの過去写真を公開し、話題となっている。
【写真】火10主演女優「美しさ変わらない」バッタリ出会った人気アーティストとの過去写真
永作は「わーびっくりした⋯ユキちゃんに会った。うわっわわわわ、しかもここで会うかー！？！？！！って！？⋯えーここ！？二人して爆笑」とつづり、写真を投稿。メガネをかけた永作が大きく口を開け、マイクを持ちウインクをしており、YUKIは目を閉じ歌っている姿を公開した。「あまりにも面白いから昔の写真載っける」「ユキちゃんにこれ出していい？って確認したら大丈夫よ、この写真もうすでに私の公式の本で当時出してるし、とのこと⋯『それにしてもこれは楽しかった！私たち輝いてるぜ。』と返事が返ってきました。魅力的すぎるのでこれも共有しておきます」と報告している。
この投稿には「最強すぎる2人に眼福」「2人とも可愛い」「仲良しでいいですね」「素敵な写真ありがとう」「美しさ変わらない」「楽しそうな写真」などとコメントが寄せられている。
永作は4月期のTBS火曜ドラマ「時すでにおスシ！？」で14年ぶりの民放連続ドラマ主演で話題を呼んだ。（modelpress編集部）
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【写真】火10主演女優「美しさ変わらない」バッタリ出会った人気アーティストとの過去写真
◆永作博美、YUKIとの過去写真を公開
永作は「わーびっくりした⋯ユキちゃんに会った。うわっわわわわ、しかもここで会うかー！？！？！！って！？⋯えーここ！？二人して爆笑」とつづり、写真を投稿。メガネをかけた永作が大きく口を開け、マイクを持ちウインクをしており、YUKIは目を閉じ歌っている姿を公開した。「あまりにも面白いから昔の写真載っける」「ユキちゃんにこれ出していい？って確認したら大丈夫よ、この写真もうすでに私の公式の本で当時出してるし、とのこと⋯『それにしてもこれは楽しかった！私たち輝いてるぜ。』と返事が返ってきました。魅力的すぎるのでこれも共有しておきます」と報告している。
◆永作博美の投稿に反響
この投稿には「最強すぎる2人に眼福」「2人とも可愛い」「仲良しでいいですね」「素敵な写真ありがとう」「美しさ変わらない」「楽しそうな写真」などとコメントが寄せられている。
永作は4月期のTBS火曜ドラマ「時すでにおスシ！？」で14年ぶりの民放連続ドラマ主演で話題を呼んだ。（modelpress編集部）
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