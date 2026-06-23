七夕限定のカップスイーツや「海の日」「山の日」をイメージしたスイーツなどをラインアップ【FLO VACANCES 2026】

『FLO フロプレステージュ』は、2026年7月1日から8月31日までの間、夏の特別企画「FLO VACANCES 2026」を開催する。

7月1日〜8月11日までの前半戦では、天の川や夏の夜空をイメージした涼やかなジュレや「海の日」「山の日」をイメージしたスイーツをラインアップ。このほか、桃のタルトや人気デリのラザニアなどの期間限定セールを実施する。さらに、夏の買い物がお得になる「バカンスチケット」も登場する。

【七夕をイメージしたカップスイーツなど、すべての画像はこちら】

〈天の川や夏の夜空をイメージした4種のカップデザート〉

FLOでは「一緒に食べられる幸せ」をキャッチコピーに、天の川や夏の夜空をイメージした、涼やかな4種のカップデザートを提供する。ラインアップは、「カフェゼリー」「プリンアラモード」「メロンクリームソーダ風のジュレ」「フロマージュムースとミックスベリーのジュレ」。

【販売期間】

7月1日〜7月7日

〈最大1800円お得なバカンスチケットを販売〉

さらに、2026年7月1日から、最大1800円お得な「バカンスチケット」(税込3000円)を販売する。売り切れ次第終了。

【販売店舗】

フロプレステージュ全店(秋葉原駅店を除く)

【セット内容】

・税込500円値引き券×9枚(計4,500円分)

※税込1000円の会計毎に1枚利用できる。

・ナッツのタルトレット引換券×2枚(計300円分)

【チケット有効期限】

2026年9月30日

〈「キャラメルプリンタルト」4日間限定セール開催〉

FLOの人気商品「キャラメルプリンタルト」を、4日間限定の価格で提供する。FLOアプリをダウンロードすると、さらにお得なクーポンが配信される。

◆キャラメルプリンタルト

ホール20cm:税込1,490円、1個:税込421円

〈「海の日」&「山の日」をイメージしたスイーツ〉

7月20日「海の日」から8月11日「山の日」にかけて、日本は本格的な夏休み&レジャーシーズンを迎える。そこで、7月8日から8月11日までの間、「海へ!山へ!FLOへ!」の合言葉に合わせ、海と山をイメージしたスイーツをラインアップする。

海をイメージしたスイーツとして、「メロンクリームソーダ風のジュレ」「フロマージュムースとミックスベリーのジュレ」をラインアップ。夏の青い海や、寄せる波のきらめきをイメージし、目にも涼やかなジュレに仕立てた。

山をイメージしたスイーツとして、定番人気の「宇治抹茶モンブラン(緑)」と「モンブラン(茶)」をラインアップ。夏の山の青々とした新緑と、力強い木々を表現した。

海へ!山へ!FLOへ!

【海や山をイメージしたスイーツなど、すべての画像はこちら】

〈期間限定でタルト&デリのセール開催〉

7月8日〜7月14日と、7月18日〜7月24日の間、タルトとデリを特別価格で販売する。対象商品は以下の3品。

◆2色の桃の紅茶タルト

ホール20cm:税込1,609円、1個:税込421円

アールグレイが香るダマンド生地に白桃シロップ漬けと黄桃のシロップ漬けを並べて焼き上げた。

◆ラザニア

100g:税込313円

平たいパスタにたっぷりのミートソースとホワイトソースを重ね、店内キッチンで焼き上げた。

◆ほうれん草とベーコンのラザニア

100g:税込291円

たっぷりのほうれん草とベーコンをホワイトソースに混ぜ込み、モッツァレラチーズと共に6層に重ねて焼き上げた。