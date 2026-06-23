アオシマ、「頭文字D」より1/24スケールプラモデル「二宮 大輝 EK9 シビック タイプR」を11月に発売
【二宮 大輝 EK9 シビック タイプR】 11月 発売予定 価格：4,840円
青島文化教材社は、プラモデル「二宮 大輝 EK9 シビック タイプR」を11月に発売する。価格は4,840円。6月30日14時より予約受付を開始する。
本商品は「頭文字D」よりセミプロ集団「東堂塾」のエース、二宮 大輝の「EK9 シビック タイプR」を1/24スケールプラモデル化したもの。後期型エクステリアをはじめ、二宮車のエアロやホイールなどで劇中のマシンが再現されている。
リアスポイラー、エアロミラーなどの専用パーツが使用され、シール/デカールが付属する。
🆕新製品情報🆕- アオシマPR (@aoshima_PR) June 23, 2026
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1/24 頭文字D No.23
二宮 大輝 EK9 シビック タイプR
2026年11月発売予定！
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📢東堂塾現役ナンバーワンの実力者、二宮 大輝のEK9！
【受注予約開始】6/30(火)14：00～
▼商品情報▼https://t.co/RjerfFvORX#アオシマ #プラモデル pic.twitter.com/t916x27Syq
(C) しげの秀一／講談社