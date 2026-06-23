アジア人女子で初めて国際ボクシング殿堂入りを果たした元女子世界５階級制覇王者・藤岡奈穂子さん（５０）が２３日、東京・千代田区の日本外国特派員協会で会見。来年にも日本男子初の５階級制覇を目指してフェザー級に転向する計画が浮上している世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝について「彼は怪物なので、やってくれるのではないかと思う。同時に、階級のスポーツなので、階級が上がったらどうなるか。今もすでに自分より大きい選手と戦っていると思うが、さらに大きい選手と戦う時にどういう風に戦うか楽しみです」と期待した。

藤岡さんは今月１１日から１４日（日本時間１２日から１５日）まで、米ニューヨーク州カナストータで開催された国際殿堂入り式典に出席。「世界のファンたちからサインや写真を常に求められた。日本ではちょっとしか経験がなかった。日本より世界で知られているありがたみを感じた。ボクシングのレジェンドと言われている人たちが、自分のことを同等にリスペクトしてくださっていることもうれしかった」と振り返った。日本人ではこれまで、ファイティング原田氏、国際マッチメーカーのジョー小泉氏、帝拳ジムの本田明彦会長、大場政夫氏（故人）、具志堅用高氏が国際殿堂入りしている。

この日の会見では、２３歳でソフトボールの実業団チームをやめてアマチュアボクシングをスタートし、３３歳でプロとなり、男女通じて日本史上初の５階級制覇を果たすまでの道のりも語った。一番印象に残った試合として、２０１１年５月８日に初めて世界王座を獲得したアナベル・オルティス（メキシコ）戦を挙げた。「３月１２日に予定されていた試合が東日本大震災でキャンセルになってしまい、『自分は世界チャンピオンになる器じゃない』と考えたが、５月８日に挑戦してそこでチャンピオンになれたことが印象に残っている」

また、女性スポーツに対する世間やメディアへの思いも吐露。「現役中ずっと感じてきたところで、メディアが女性スポーツをどう切り取っていいのか分からないという部分もあるのかもしれない。女性を男性の次と見がちなところがあった。どうしても『美人すぎる〜』や、『ツヨカワ』とか、純粋に競技の強さや美しさを見てほしいのに、そこにフォーカスがいかないのはずっとジレンマだった」と長年抱えてきた違和感を率直に口にした。

国際殿堂入りを果たし「またひとつ自分の使命ができた。後世にできることがあれば私も尽くしていきたい」という藤岡さん。現在は、順天堂大学大学院のスポーツ健康科学研究科に在籍してスポーツマネジメントを学んでいる。「将来はボクシングや格闘技を通じたアカデミーを作りたい。主に女性に向けて、自尊心を育むこと、ハラスメントや暴力から自分を守ること、そして自分らしく自分の人生を自分で選んで生きていけるよう、お手伝いできる取り組みをしていきたい」と今後の目標を語った。