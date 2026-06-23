２０１７年に製作の映画「カメラを止めるな！」（上田慎一郎監督）に出演していた女優のしゅはまはるみ（５１）が２３日に自身のインスタグラムを更新し、結婚を報告した。お相手は映像制作会社の代表で、「主浜姓への改姓を選んでくれました」と伝えた。

「結婚のご報告」と題して投稿。「昨年末に結婚相談所への登録をお伝えしましてこの半年、51歳という年齢であらためて『ひとりの方と人生を共にする約束』に真剣に向き合ってまいりました。どうやら私はかなりの強運だったようで、一生隣で笑っていたいと思える方と巡り会え、本日入籍いたしました。お相手は、主に映像制作を手がける株式会社PUNK.代表の郄野輝次さんです」と結婚を発表し、お相手も公表。しゅはまは昨年１２月の投稿で、「本気で婚活に臨むことにいたしました」と結婚相談所に登録したことを報告しており、半年で見事ゴールイン。

「郄野さんと出会ってからの私はいつも口角が上がっていて、過去の結婚経験から改姓は望んでいなかったのですが『この方となら何もこわくない、どこまでも一緒にいこう』と感じられたため、事実婚ではなく入籍という形で共に歩むことにいたしました。ところがお互いの気持ちを伝え合った結果『性別による不利益の差を少しでも減らしたい』という考えを持った郄野さんが、主浜姓への改姓を選んでくれました」と説明した。

「郄野さんはいわゆる“一般の方”ですが、あえてお名前を公表したのはそのためです。これは私たち夫婦が選んだひとつの形であり、何かを批判したり政治的な意図があったりするものではありません」と、一般男性である夫の名前を公表した理由をつづる。

「人生は本当に何が起こるかわからないものですね。まさか50代で結婚相談所に登録し、半年後に結婚のご報告をする日が来るとは、自分でも思っていませんでした。これからは最愛の人生のパートナーを得た安心感を力に変えながら、俳優・しゅはまはるみとして、より一層仕事に励んでまいります。夫婦ともども、今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と２ショットを披露した。