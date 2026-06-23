◆米大リーグ ツインズ１―２ドジャース（２２日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ツインズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回に先制の１７号先頭打者弾を放って４打数１安打１打点だった。

試合後のクラブハウスで報道陣の前に姿を見せた大谷は治療などを受けたとみられる左膝付近が赤くなっていたが、万全ではない中でもチームの５０勝両リーグ一番乗りに貢献。ロバーツ監督は「とにかくストライクゾーンをしっかり管理できている。低めのボール球をたくさん見送れているし、有利なカウントをつくれている。そして自分に有利な状況になった時には良いスイングができている。そういうことができている時の彼は、本当に誰よりも優れている」と称賛。「６月の彼の状態は本当に特別だね。数字のことはともかくとして、打席内容が良くなっているのを見るのは良いことだし、その状態が今後も続いてくれればいいと思う」とほほ笑んだ。

この日の見せ場はプレーボールから約１５秒後に訪れた。初回先頭の第１打席。大谷は初対戦となった右腕マシューズの８７マイル（約１４０キロ）チェンジアップが真ん中付近に入ってきたところを見逃さず、打球速度１１２・８マイル（約１８１・５キロ）、打球角度２５度、飛距離４１４フィート（約１２６・２メートル）で１７号先制ソロを右翼席に運んだ。大谷の先頭打者弾は今季６本目で、通算３０本の大台に到達。メジャー通算３００号まで残り３本とした。

大谷は昨季までツインズ戦は２７試合で打率２割９分２厘、９本塁打、１９打点。３試合に１本のペースでホームランを放ってきた。また、ターゲットフィールドでは１２試合で打率３割７分３厘、３本塁打、９打点と相性が良く、２年前の敵地・ツインズ戦でもカード初戦でソロ本塁打を含む長打３本をマークしていたが、得意の球場で再びアーチをかけた。

前日２１日（同２２日）の本拠地・オリオールズ戦では２打数１安打１四球。９点ビハインドとなった７回の打席で代打を送られて途中交代したが、ロバーツ監督は「翔平は大丈夫だ。あのような（点差のある）状況から下げたかっただけ」と笑顔で説明した。試合後には左膝にアイシングを施していた大谷だが、温存作戦が功を奏した。

大谷は１９日（同２０日）の試合を“父親休暇”で欠場。日付が２０日に変わった直後にインスタグラムで第２子が誕生したと報告した。真美子夫人との連名で「無事に生まれてきてくれてありがとう」などと英文で記し、水色のおくるみに包まれた赤ちゃんの足などを公開した。２５年４月に第１子となる長女が生まれた時とは違い「父親リスト」に入ることなく、欠場わずか１試合で２０日（同２１日）に復帰。９回に１６号ソロを放ち、２児のパパとして初めて臨んだ試合で“父親パワー”をさく裂させていた。今月１１日（同１２日）に違和感を覚えた左膝は今も万全な状態ではないが、第２子誕生後は３戦２発となった。