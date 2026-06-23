「トランスフォーマー／ダークサイド・ムーン」より軍医「スカルペル」がアクションフィギュアで登場
コトブキヤは、Killerbodyのアクションフィギュア「トランスフォーマー スカルペル アクションフィギュア」を11月に発売する。価格は4,620円。
本商品は映画「トランスフォーマー／ダークサイド・ムーン」より軍医スカルペルをアクションフィギュア化したもの。全長約180mmで、全身32箇所が可動し、前足は回転ノコギリと二本爪に交換することができる。全身にはリアルなウェザリングが施されており、金属感が演出されている。
六本の前足、首や頭、眉毛部分も可動し、表情をつけることができ、劇中のアクションを再現することができる。頭部のスイッチを押すことで、3分間目が点灯し、キイキイと鳴き声が鳴る。
【予約開始】- コトブキヤオンラインショップ (@kotobukiya_2han) June 23, 2026
トランスフォーマー スカルペル アクションフィギュア
実写映画「トランスフォーマー／リベンジ」より、軍医「スカルペル」がアクションフィギュアで登場！
全身32箇所が可動し、リアルなウェザリングが施されています。https://t.co/s4edNMjO0i#トランスフォーマー #killerbody pic.twitter.com/ATYjRXL9rF
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