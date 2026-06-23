【トランスフォーマー スカルペル アクションフィギュア】 11月 発売予定 価格：4,620円

コトブキヤは、Killerbodyのアクションフィギュア「トランスフォーマー スカルペル アクションフィギュア」を11月に発売する。価格は4,620円。

本商品は映画「トランスフォーマー／ダークサイド・ムーン」より軍医スカルペルをアクションフィギュア化したもの。全長約180mmで、全身32箇所が可動し、前足は回転ノコギリと二本爪に交換することができる。全身にはリアルなウェザリングが施されており、金属感が演出されている。

六本の前足、首や頭、眉毛部分も可動し、表情をつけることができ、劇中のアクションを再現することができる。頭部のスイッチを押すことで、3分間目が点灯し、キイキイと鳴き声が鳴る。

(C) 2010 Paramount Pictures Corporation.

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For sale in Japan only.

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