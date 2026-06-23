お笑いタレントのやす子が２３日までに自身のＸを更新。防災士の資格を取得したことを報告した。

「【ご報告】」と書き出し、「防災士の資格に合格しました！！引き続き、災害に備えて行きます！！ ＃防災士」と投稿。本名の「安井かのん」と記された合格通知書の写真をアップした。さらに「私は高卒でちゃんと勉強をしたことがなかったので、楽しかったです！！完全にプライベートでの取得です笑」と４か月の間、１日２時間から６時間を勉強時間に当てたことも語り、端から端までびっちりと書き込まれた勉強ノートの写真も披露した。

この投稿には「おめでとうございます！備えあれば憂いなし、はい〜！」「この人はすごいなぁ」「チャンスがあればテレビなどで防災について発信して下さい」「資格おめでとうございます」「仕事しながら勉強するの偉いわ」と祝福の声とともに「まさかの本名 かのんさん 予想外すぎました」「本名かわいい」「かのん可愛いなｗｗ」「やす子の本名はじめて知ったわ」と本名への反応も多く寄せられている。

やす子は高校卒業後に陸上自衛隊に所属していたことでも知られている。