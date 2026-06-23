今期1番の注目アニメ！『日本三國』最終回の記念イラストに大反響「2期やるよね？」
テレビアニメ『日本三國』最終話が23日、TOKYO MXなどで放送された。、Prime Video新作アニメシリーズとして第１位になるなど、今期の注目アニメの1つとして評判で、最終話放送後の原作者・松木いっかよりお祝いイラストが公開された。
【画像】今期1番面白いアニメ！公開された『日本三國』最終回イラスト
同作は、文明崩壊後の近未来を舞台に、再び戦国時代と化した日本を再統一すべく立ち上がった一人の青年を描いたストーリー。名は三角青輝。後に奇才軍師と評される彼の伝説を描いている。
4月よりアニメの放送がスタートすると、100万部だった原作コミックスの累計発行部数が、わずか1ヶ月で200万部を突破。Prime Video新作アニメシリーズとしては、4月の配信開始後、1カ月間の国内の視聴者数が1位となり、春アニメの注目作品となっていた。
最終回が放送されると、公式Xにて特別イラストが公開。これにネット上では「2期楽しみにしてます！」「日本三國の最終話！2期やるよね？やるよね？世の中がいい方向に動き出した……と思いきや一気にひっくり返される。推していた桜虎さんがあんな事に」「何このイラスト泣くやん素敵やな」「日本三國マジで面白かったな。今期で1番好きや」「今期1番ハマった日本三國が終わっちゃった」などの声が出ている。
【画像】今期1番面白いアニメ！公開された『日本三國』最終回イラスト
同作は、文明崩壊後の近未来を舞台に、再び戦国時代と化した日本を再統一すべく立ち上がった一人の青年を描いたストーリー。名は三角青輝。後に奇才軍師と評される彼の伝説を描いている。
最終回が放送されると、公式Xにて特別イラストが公開。これにネット上では「2期楽しみにしてます！」「日本三國の最終話！2期やるよね？やるよね？世の中がいい方向に動き出した……と思いきや一気にひっくり返される。推していた桜虎さんがあんな事に」「何このイラスト泣くやん素敵やな」「日本三國マジで面白かったな。今期で1番好きや」「今期1番ハマった日本三國が終わっちゃった」などの声が出ている。
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