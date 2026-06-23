M-1グランプリ王者「たくろう」のきむらバンド（36）が22日放送のABCテレビ「吉田徳井の大予言」（月曜深夜0・00）に出演。恋愛持論を展開した。

ブラックマヨネーズ・吉田敬、チュートリアル・徳井義実の同期2人がMCを務め、未来を見通す3人の“予言”を聞きながらトークする新番組。この日はテーマは「恋愛」だった。

きむらは女性との出会いについて「とにかく打席に立つことが大事と思っていて。ナンパ、合コンが結局最強。僕らみたいなモンは打席に立って、立ってトライしないと。ヒットを打つためには打席に立つしかないんですよ」と唱えた。

これに吉田が「分かるわあ！」と激しく共感し「徳井はゴルゴ13みたいなもんや」と、隣に座る“モテ男”の立場を評した。きむらも「ほんとそうなんですよ！（徳井は）弾は一発あればいいんですよ」と続くと、吉田は「俺らはもう、やみくもに山で散弾銃ババババーン！」と“非モテ”？な自身らが採用してきた“数打ちゃ当たる方式”をアピールした。

きむらは「それこそ、これが大事！」と語り、「例えばマッチングアプリは狙ってるんですよ。趣味とかこんな人がいいっていう条件があった上で、AIが分析して会わせるんで。条件を指定してる時点で不特定多数と会ってるようで会ってないんですよ」と熱弁した。

「でもナンパ、合コンでは意外とタイプじゃない人がめっちゃええやんってことがありえる」と、より多くのタイプの人に出会え、意外な可能性が広がることを説いていた。