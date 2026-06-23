◇ア・リーグ ホワイトソックス6×−5ガーディアンズ（2026年6月22日 シカゴ）

ホワイトソックスは22日（日本時間23日）、本拠でのガーディアンズ戦で劇的サヨナラ勝利。首位攻防第1ラウンドを制した。

3点を奪われ3−3に追いつかれた直後の7回裏、アントナッチの適時内野安打で勝ち越しに成功。ただ、4−3で迎えた9回、守護神・ドミンゲスがつかまり、無死三塁からベイリーに同点打を浴びると、1死二、三塁で後を継いだマーフィーがマンザードの中犠飛で勝ち越し点を与えてしまった。

それでも4−5の9回裏、両リーグ最多24セーブを挙げている相手守護神・スミスに対し、1死からB・モンゴメリーが四球で出塁すると、ピーターズが左翼線二塁打を放って二、三塁に好機を拡大。ゴンザレスは空振り三振に倒れたが、2死からアントナッチが中前打を放ち、三塁走者のモンゴメリーに続いて、二塁走者のピーターズが激走生還。球審がセーフの判定を下したもののガーディアンズ側がチャレンジを要求。リプレー検証が行われたが判定は変わらずセーフのままで劇的なサヨナラ勝利を飾った。

最終盤に試合が二転三転する展開となったもののサヨナラ勝ちに本拠ファンは大熱狂。1ゲーム差で迎えたア・リーグ中地区首位ガーディアンズとの首位攻防3連戦の初戦を制し、40勝37敗、勝率・5194となり、41勝38敗、勝率・5189のガーディアンズをゲーム差0ながら勝率でわずかに上回り、首位に浮上した。

昨季まで3年連続100敗以上を喫したチームが下馬評を覆す勝負強さを見せ、今季は「台風の目」となっている。