【シェラトン都ホテル大阪】人魚姫の物語へ。夏の海を彩る「マーメイド」アフタヌーンティー

シェラトン都ホテル大阪では、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間限定で、《プリンセスアフタヌーンティー ～マーメイド～》を開催します。アンデルセン童話「人魚姫」の世界をテーマに、貝殻やサンゴをモチーフにしたスイーツで海の世界を表現。ココナッツと桃、青いゼリーが涼やかなグラスデザートなど、夏の果実をふんだんに使用したスイーツをお楽しみいただけます。地上への憧れを感じさせる優雅なティータイムをご堪能ください。

マーメイドの世界へ誘う、美しいスイーツとセイボリー



3段のティースタンドには、アンデルセン童話「人魚姫」の世界を夏の果実で表現した、華やかなスイーツとセイボリーが並びます。世界中で愛されるドイツの紅茶ブランド「ロンネフェルト」のフリーフローとともに、美しくも切ない物語の情緒に浸るひとときをお過ごしください。

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ウェルカムドリンク《太陽への憧れ》



人魚姫が地上の世界に抱く「太陽への憧れ」を表現したウェルカムドリンク。

鮮やかなオレンジジュースをベースに、清涼感のあるアイスティーを合わせ、仕上げにザクロの果汁から作られる赤いグレナデンシロップを入れ、美しいグラデーションを描いています。

グラスの頂上には、太陽に見立てたオレンジのスライスと、海辺の風を感じさせるローズマリーが添えられ、甘酸っぱく爽やかな味わいは、物語の始まりを感じさせます。

1段目：地上の世界を彩るスイーツ



《岩の上の人魚姫》

ヘーゼルナッツの香ばしさと濃厚なコクが絶品のバタークリームの中に、ダコワーズとチェリーのジュレを閉じ込めて。岩の上で遠くのお城を見つめる人魚姫の切ない様子に惹かれます。

《貝殻マカロン》

貝殻を模した愛らしいマカロン。イチゴとチョコレートのガナッシュクリームを挟み、中にはフランボワーズ、さらにアクセントとしてアラザンやチョコのボールを詰め込んでいます。

《ヴェリーヌトライデント》

グラスに美しく層を重ねた、ココナッツのパンナコッタと桃、カルダモンが香る爽やかなジュレ。トップには、海の王が持つ武器「トライデント」を象ったチョコレートが飾られています。

《お城～オレンジショート～》

クッキーでお城を表現した、オレンジのショートケーキです。爽やかなヨーグルトクリームを使用し、オレンジの果実とスポンジを重ねた軽やかな美味しさを堪能できます。

2段目：海の世界の物語を彩る、優美なスイーツ

《海底トロピコムース》

ヘーゼルナッツの香ばしさと濃厚なコクが絶品のバタークリームの中に、ダコワーズとチェリーのジュレを閉じ込めて。お城を眺める人魚姫の後ろ姿が目に浮かぶような仕上がりです。

《サンゴのタルト》

イチゴとチョコレートのガナッシュクリームを詰めた贅沢なタルト。中にはフランボワーズとチョコのボールを入れ、サンゴに見立てた美しい装飾が施されています。

《巻貝シュー》

巻貝を模した可愛らしいシュークリーム。中には瑞々しい果実を合わせたクリームがたっぷりと詰められており、初夏の涼やかな味わいを満喫できます。

《パインチーズスコーン》

パイナップルの甘酸っぱさとチーズのコクが調和したスコーン。海底から見上げる太陽の光を思わせる、明るい黄色に焼き上げられています。

3段目：彩り豊かな素材のハーモニー（セイヴォリー）

《フリカデラのフォカッチャサンド》

ジューシーな豚肉のハンバーグ「フリカデラ」をフォカッチャでサンドに。トマトとゴーダチーズを合わせ、深みのある赤ワインソースと粒マスタードで仕上げられています。

《メロンのガスパチョ》

メロンの上品な甘みにホタテの旨味が贅沢に溶け合う冷製スープ。中には丸くくりぬいたメロンの果肉を忍ばせ、清涼感あふれる味わいです。

《スモークサーモン 海のゼリー仕立て》

スモークサーモン、イクラ、海藻を美しく合わせたサラダ。旨味豊かなシーフード出汁をバタフライピーで神秘的な青色に色付けした、鮮やかなゼリーで包み込んでいます。

《トリュフ入りマッシュポテトのサラダ 野菜のピクルス添え》

芳醇なトリュフの香りを纏わせた滑らかなマッシュポテト。ブロッコリーやカリフラワー、紅芯大根などの彩り豊かなピクルスが添えられています。

季節限定! バイタルグレープフルーツ ～eu アレンジ～



《季節限定オリジナルアレンジティー「バイタルグレープフルーツ ～eu アレンジ～」》

冷たいアイスティーで提供される一杯です。ロンネフェルトのフルーツハーブティー「バイタルグレープフルーツ」をベースに、ライムとレモンのスライスを加えました。

さっぱりとした飲み心地とほんのりとした甘みのある、おすすめのオリジナルティーです。

《eu オリジナルアレンジティー》リンセス・シャリマティー



ロンネフェルトの「ダージリンサマーゴールド」をベースに、大輪のオレンジとジュエリーに見立てたキャンディスを浮かべました。ローズの花びらを散りばめ、英国伝統の紅茶スタイルである「シャリマティー」に仕上げた華やかな一杯。優雅なティータイムを演出してくれます。

アイスロイヤルミルクティー、ピンクグレープフルーツジュース

《アイスロイヤルミルクティー》

アイリッシュウィスキーの香りを纏わせた茶葉をアイスティー用に抽出した一杯です。まろやかでクリーミーな味わいに、お好みでシロップをそうぞ。

《ピンクグレープフルーツジュース》

鮮やかな色合いが特徴的なジュースです。すっきりとした酸味をお楽しみください。

この夏、人魚姫の物語へ誘う「プリンセスアフタヌーンティー」

美しい海の世界と、人魚姫の物語に浸る優美なひとときを、ぜひ、シェラトン都ホテル大阪でお楽しみください。

《プリンセスアフタヌーンティー ～マーメイド～》

期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

時間：14:00～18:00

価格：お一人様 平日 6500円 / 土日祝 7000円（税・サ込）

※前日17:00までに要予約

■レストラン＆ラウンジ・バー eu（ゆう） シェラトン都ホテル大阪 大阪市天王寺区上本町6-1-55 シェラトン都ホテル大阪2F TEL：06-6773-1302（受付 10:00～19:00）

取材協力：シェラトン都ホテル大阪