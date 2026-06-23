俳優・岸谷五朗と歌手・岸谷香夫妻の長男で教育事業家・岸谷蘭丸氏（２４）がこのほど、７月４日スタートのＴＯＫＹＯ ＦＭの新番組「岸谷蘭丸の丸くおさまらない話」の初収録後、取材会を行った。

初のレギュラーラジオ番組でパーソナリティーを務めることになった岸谷氏は「ラジオ番組を持つことが目標だったので、かなえられてうれしい」と笑顔。ラジオの魅力を「受動的なところ」と言い「僕ら世代は見たい・聞きたいものを能動的に選んでいるけど、ラジオは『偶然』出会うことがある。リスナーがそれぞれの場所で、番組を通して同じ時間を共有している感じがとてもすてきだと思う」と理由を語った。自身は「短期間で環境を変えたいタイプ」と分析するも、念願のラジオだけに「長く続けていきたい。ホームのような場所に憧れていて、この番組をそんな空間にできたら」と意気込んだ。また、両親の出会いがラジオ番組だったことを「（報道陣から）言われる前に言いますけど」と笑いを誘い「僕もラジオで、そんな出会いがあればいいですけどね」と恥ずかしそうに笑った。

囲み取材は今回がほぼ初だといい「こんなふうにやるんですね」と興味津々。カメラマンから、アイドル風ポーズをリクエストされると「それはできない〜」と初々しい姿を見せていた。

岸谷氏は２０２１年、柚木蘭丸の名前で動画配信活動などを開始し、２４年に岸谷夫妻の長男であることを公表した。現在はメディアでコメンテーターを務めるほか、教育関連企業の代表などを務めている。