＜義母のせいで夫が怪しい…＞絶対おかしい！「知らないくせに口出すなッ」激怒した夫【第5話まんが】
私はカオリ（46歳）。夫のユウイチ（46歳）は、社交ダンスの講師をしている義両親から「いずれ教室を継いでほしい」と言われたそうです。やがて夫は、練習のためによく教室へ泊まり込むようになりました。しかしパートナーになった女性は、元カノのスズカさんだといいます。不安の拭えない私が、深夜の1時に教室に入ると……。夫とスズカさんが、ラフな部屋着姿でビールを飲んでいました。しかも部屋の隅にはダブルの布団。どういうことなのでしょう！？
既婚者同士がダブルの布団を敷いた2人きりの密室で、部屋着姿でビールを飲んでいる……。世間の人たちからは「そういう関係」だと取られるでしょう。けれど何を聞いても夫は「社交ダンスの世界では普通のこと」と主張します。
夫は「帰ってくれ！」と怒って布団に入ってしまいました。教室を出た私は、夜道を歩きながら虚しくなります。夫はスズカさんのことは「夜道は危ない」と言って送ったくせに、私をタクシー乗り場まで送ってはくれなかったのです。
夫の言動は、考えれば考えるほどおかしいです。深夜にスズカさんと2人きりでお酒を飲んでいたことも、密室にダブルの布団を敷いて部屋着でいたことも……。そしてスズカさんを送って行くのに、妻の私は送ってくれないことも……。
私は部外者扱いされて、教室から追い払われてしまいました。社交ダンスのことを知らない人間は、一切口出しするなと言いたいのでしょう。競技上のパートナーが大切なのは、私にも理解できます。けれど本当に夫の言うように、こんなにべったり一緒に過ごすものなのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
既婚者同士がダブルの布団を敷いた2人きりの密室で、部屋着姿でビールを飲んでいる……。世間の人たちからは「そういう関係」だと取られるでしょう。けれど何を聞いても夫は「社交ダンスの世界では普通のこと」と主張します。
夫は「帰ってくれ！」と怒って布団に入ってしまいました。教室を出た私は、夜道を歩きながら虚しくなります。夫はスズカさんのことは「夜道は危ない」と言って送ったくせに、私をタクシー乗り場まで送ってはくれなかったのです。
夫の言動は、考えれば考えるほどおかしいです。深夜にスズカさんと2人きりでお酒を飲んでいたことも、密室にダブルの布団を敷いて部屋着でいたことも……。そしてスズカさんを送って行くのに、妻の私は送ってくれないことも……。
私は部外者扱いされて、教室から追い払われてしまいました。社交ダンスのことを知らない人間は、一切口出しするなと言いたいのでしょう。競技上のパートナーが大切なのは、私にも理解できます。けれど本当に夫の言うように、こんなにべったり一緒に過ごすものなのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子