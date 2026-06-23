＜Viral Hits Focus＞

話題のバイラルヒット曲を毎週収録するSpotifyによる日本向けエディトリアルプレイリスト「Viral Hits Japan」（※1）。同プレイリストより、本記事ではNeko Jealousyの「Neko(ねこ)」をピックアップする。

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「Neko(ねこ)」は、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（Lemino）のコンセプト評価課題曲として書き下ろされた楽曲だ。これまでJO1、INI、ME:Iを輩出した『PRODUCE 101 JAPAN』シリーズの第4弾となる同番組は、はじめて全世界からの参加者を募集したグローバル規模での開催となった。コンセプト評価は番組の大きな見せ場であり、事前に国民プロデューサーとSEKAIプロデューサーによって練習生がグループ分けされ、新たに書き下ろされた5つのオリジナル曲を各チームが披露する形で行われた。その中のひとつが、猫の気まぐれさになぞらえた駆け引きを描いたこの楽曲である。

サウンド面では、軽やかなポップグルーヴを基調にK-POPアイドル的なキレのある構成を組み合わせた作りで、〈ニャン ニャン〉と繰り返される中毒性の高いフックは一聴で耳に焼きつく。作詞はGENICの小池竜暉と木村友威が共同で担当。小池は＝LOVEの「絶対アイドル辞めないで」やBUDDiiSの「BLUE SODA」の作曲にも参加するなど多方面で活躍している。振り付けは、ME:Iを輩出した前シリーズ『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』でトレーナーとして知名度を高め、オーディション番組『BOYS Ⅱ PLANET』（Mnet）に練習生として出演した経歴も持つYUMEKIが担当。その豪華な制作陣に、楽曲解禁前から期待値は十分に高まっていた。

バイラルヒットを直接的に牽引しているのが、YUMEKIの振り付けのユニークさだろう。YUMEKIはXで「視覚的にかわいい箇所に注目されがちですが、1人でも1秒でもタイミングが早かったり遅かったりすると、大事故になるこのパフォーマンス（わざとこう作ってあります）」と振り付けの意図を明かし、「練習生のレベルではなくプロのレベルの振付をプレゼントさせて頂きました」と添えた（※2）。精密な連携と移動が求められるフォーメーション変化と、猫らしい細かな動きが同居するコレオグラフは、視覚的なキャッチーさと難易度の高さを両立させた仕上がりとなっている。番組放送後にYUMEKI自らがInstagramにフルバージョンの振り付け動画を公開すると、これを参照した“踊ってみた”動画がショート動画SNSで続々と投稿されていった。「#日プ新世界」「#neko」といったハッシュタグをつけたコンテンツは日々増加し、〈ニャン ニャン〉という語感の親しみやすさと振り付けのキャラクター性も相まって、若い世代を中心に広がっている。

この楽曲が番組の曲の枠を超えて拡散していった背景には、複数の要因が重なっている。“猫の気まぐれな恋心”というモチーフは、アニメカルチャーや日本のインターネット空間に根づいた“ネコミーム”との親和性が高く、ジャンルの壁を超えて直感的に届きやすいテーマでもある。そしてYUMEKIの振り付けが、熟練ダンサーには十分な挑戦難度を持ちながら、サビなどの印象的なパートを切り取れば一般のユーザーも気軽に再現できる設計になっていた点も見逃せない。こうしたハイレベルな完成形とカジュアルなカバーが同一楽曲の上で共存する構造は、ショート動画SNSでの拡散を長く持続させるための有効な要素のひとつだろう。

6月6日のファイナルを経てデビューメンバー12人が確定し、『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』発の12人組グローバルボーイズグループ・KO1KEYZ（コイキーズ）が、10月7日に韓国と日本で同時デビューすることを発表。そのデビューシングルには、この「Neko(ねこ)」が新たにKO1KEYZバージョンとして収録されると発表されたことも楽曲の再生、シェアがさらに加速したトリガーになったはずだ。

オーディション番組での話題化、振付動画のSNS拡散、デビュー発表による再燃という今回の一連の流れは、現代のアイドルポップが持つバイラルの文法を見事に体現している。「Neko(ねこ)」はすでに番組ファンの枠を超え、より広いリスナーのタイムラインへと侵食しつつある。10月の日韓デビューに向けて、KO1KEYZのアンセムとなりうるこの楽曲がどんな旋風を巻き起こすか、引き続き注視していきたい。

※1：https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DWZZbpkxU5t9L?si=9192b7b925a24d87※2：https://x.com/official_YUMEKI/status/2058485416341471243

（文＝Z11）