気象庁によりますと、フィリピンの東の海上にある、非常に強い台風7号「メーカラー」は、この先北東方面に進みながら、日本列島に接近する見込みです。

【画像】“ダブル台風” 台風7号･8号の進路 雨･風シミュレーション 雨はいつどこで降る？

まだ予報円は大きく、予想が定まっているわけではありませんが、27日（土）にかけて、九州地方に近づく予想となっています。

また23日午前9時には、マリアナ諸島で、台風8号「ヒーゴス」が発生しました。“ダブル台風”のこの先の予想を見てみます。

【画像】台風7号・8号の進路予想・雨風シミュレーション

台風7号の進路予想は？

【台風7号】

■23日午前9時50分の発表

・23日午前9時の実況「非常に強い」

存在地域 フィリピンの東

進行方向、速さ 北西 10 km/h

中心気圧 925 hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）50 m/s（70 m/s）



・24日午前9時の予報「非常に強い」

存在地域 沖縄の南

進行方向、速さ 北北西 ゆっくり

中心気圧 940 hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）45 m/s （65 m/s）



・25日午前9時の予報「強い」

存在地域 沖縄の南

進行方向、速さ 北北東 ゆっくり

中心気圧 965hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）40m/s（55m/s）



・26日午前9時の予報「強い」

存在地域 沖縄本島近海

進行方向、速さ 北北東 15 km/h

中心気圧 975hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）35 m/s（50 m/s）



・27日午前9時の予報「強い」

存在地域 九州の南

進行方向、速さ 北東 30 km/h

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）35 m/s（50 m/s）



・28日午前9時「ー」

存在地域 関東の東

進行方向、速さ 北東 50 km/h (28 kt)

中心気圧 990hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）25 m/s （35 m/s）

台風7号の発達のピークは、23日（火）～24日（水）にかけてとみられます。

【画像】台風7号・8号の進路予想・雨風シミュレーション

台風8号の進路予想は？

【台風8号】

■23日午前10時30分の発表

・23日午前9時の実況

存在地域 マリアナ諸島

進行方向、速さ 西 15 km/h

中心気圧 1004 hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）18 m/s（25 m/s）



・24日午前9時の予報

存在地域 マリアナ諸島

進行方向、速さ 西北西 20 km/h

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）18 m/s（25 m/s）



・25日午前9時の予報

存在地域 フィリピンの東

進行方向、速さ 西北西 20 km/h

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）20 m/s（30 m/s）



・26日午前9時の予報

存在地域 沖縄の南

進行方向、速さ 北北西 25 km/h

中心気圧 998 hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）23 m/s（35 m/s）



・27日午前9時の予報

存在地域 日本の東

進行方向、速さ 北東 55 km/h

中心気圧 998 hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）23 m/s （35 m/s）



・28日午前9時の予報

存在地域 日本のはるか東

進行方向、速さ 東北東 60 km/h

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速（最大瞬間風速）18 m/s （25 m/s）

現時点で、台風８号は本州に直接的に影響する可能性は小さい見込みですが、

台風７号は大きな影響を及ぼすおそれがあります。

【画像】台風7号・8号の進路予想・雨風シミュレーション

海外の予想は？どんなルート？

参考資料として、海外の予想はどのようになっているのか？

ヨーロッパ中期予報センターの23日（火）午前10時時点の予測を確認すると、

26日（金）に沖縄付近を通過した後東寄りに進んで、九州・四国・東海・関東の太平洋沿岸を進む予想となっています。

このルートを通った場合は、沿岸部を中心に広く荒れた天気が予想されます。

ただ、まだ予想は今後変わる可能性もあるため、最新の台風情報には留意してください。

雨・風シミュレーション

また、日本列島から離れて台風が近づかなかったとしても、湿った空気を大量に持ち運び、大雨をもたらすおそれがあります。

雨と風のシミュレーションを、参考程度に見てみます。

雨の予想では、台風7号は日本海に進む予想になっていますが、この予想は時々刻々と変わっていますので、最新情報に留意してください。

ただ、少なくとも、台風が持ち込んだ暖かく湿った空気が入り、前線の活動が活発化します。梅雨前線と合流するか、前線を刺激する形で、本州付近で大雨のおそれがありますので、こまめに気象情報を入手するようにしてください。

全国の週間予報 この先の天気は？

梅雨前線や台風の位置次第では、大雨になることも考えられます。

今一度ハザードマップを確認し、大雨への備えを万全に行っておきましょう。