【滅びろ！シール交換】泣きながら帰った娘⇒原因は「ママ友の策略」だった？＜第1話＞#4コマ母道場
目まぐるしい進化を遂げながら、常に新しいバリエーションが登場するシール。今やコミュニケーションツールとなったシールに対する、大人と子どもの「価値観」の違いを忘れてはいけません。シール交換において、大切にしないといけないこととは一体？ 流行の裏でママたちの想いが交錯します。
第1話 ある日、事件は起きた
【編集部コメント】
ケイコさんの一人娘、ヒナちゃんが学校から泣きながら帰ってきました。わが子が泣いて帰ってきたら、当然ママは心配になりますよね。本来であれば客観的に対処しないといけないとわかっていても、わが子が可哀想という気持ちに引っ張られて、つい冷静さを欠いてしまうこともあるでしょう。さらにその原因であるリエちゃんのママが何やら言っているようですが……？ それを聞いてしまったケイコさん、子ども同士のトラブルに相手の親も絡んでいるとなれば、ますますヒートアップしてしまいそうです。ケイコさん、どうか冷静にお願いします！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第1話 ある日、事件は起きた
【編集部コメント】
ケイコさんの一人娘、ヒナちゃんが学校から泣きながら帰ってきました。わが子が泣いて帰ってきたら、当然ママは心配になりますよね。本来であれば客観的に対処しないといけないとわかっていても、わが子が可哀想という気持ちに引っ張られて、つい冷静さを欠いてしまうこともあるでしょう。さらにその原因であるリエちゃんのママが何やら言っているようですが……？ それを聞いてしまったケイコさん、子ども同士のトラブルに相手の親も絡んでいるとなれば、ますますヒートアップしてしまいそうです。ケイコさん、どうか冷静にお願いします！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙