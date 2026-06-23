SNSの副業関連の広告をきっかけに、山形市の60代の女性が電子マネー20万円余りをだまし取られる特殊詐欺被害がありました。

【写真を見る】「商品包装」の内職のはずが…動画スクショの副業勧められ60代女性が被害に 出金サービス料名目で電子マネー21万円超だまし取られる（山形）

警察によりますと、山形市に住む60代の女性は今月上旬、TikTokで副業関連の広告を見つけ、広告を通じてLINEで相手とつながったということです。

女性は商品包装の内職を始めようとしていましたが、相手から「商品の発送に数日かかるので、その間にできる仕事をしないか」などと言われ、特定の配信動画をスクリーンショットして送る副業を勧められました。

副業にはテレグラムを使い、専用のサイトでは200万円以上稼いでいるように見えましたが、出金しようとするとサービス料を支払うよう求められたということです。

女性は合わせて21万4000円分の電子マネーをPayPayで送信しましたが、出金することはできず、友人に相談して被害に気が付きました。

警察はSNSやメールで簡単に稼げるなどと言って副業を勧め金をだまし取る「架空料金請求詐欺」が多く発生しているとして、「SNS上での副業」に注意するよう呼びかけています。