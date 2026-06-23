「TaylorMade」×「TAG Heuer」が初コラボ！ 技術革新の軌跡が重なる限定コレクションが6月25日デビュー
テーラーメイドがスイスの高級時計ブランド「TAG Heuer（タグ・ホイヤー）」とコラボした限定コレクション『Spider ZT × TAG Heuer』を発表した。本コレクションは6月25日16時からテーラーメイド銀座やオンラインストア限定で発売される。
【画像】コラボパターを拡大すると、ソールの模様がカッコいい
今回のコレクションは、1979年の創業以来メタルウッドなどでゴルフ界をリードしてきたテーラーメイドと、165年にわたり精密なクロノグラフ技術や高級スマートウォッチを展開してきたタグ・ホイヤーという、両ブランドに共通する技術革新の歩みに基づいて誕生したという。
「今回の限定コレクションでは、その両ブランドが持つパフォーマンスと精密な計測をイメージした上質なカラーやデザインを採用。『Spider ZT×TAG Heuer』パターは、テーラーメイド独自のゼロトルク設計でパッティングストロークに貢献する『Spider ZT』パターの高いパフォーマンスはそのままにTAG Heuerのロゴをあしらったサイトラインや、ウォッチフェースから着想を得たトポグラフィック（等高線）の質感などを表現し、エレガンスさと機能性を両立。さらに、ダッフルバッグやキャップ、ゴルフグローブなどのアクセサリーもラインナップし、両ブランドの技術革新の軌跡が重なる限定コレクションとして展開いたします」（同社広報）
唯一のクラブとなる『Spider ZT×TAG Heuer』パターは特別仕様の専用BOX、ヘッドカバー、マーカーが付属して税込132,000円となり、発送は7月15日以降を予定している。さらに、今コレクションを象徴するトポグラフィックパターンやコラボロゴを配したプレミアムなアクセサリー類も同時に展開される。
衣服を吊るしたまま持ち運びできるスーツ収納を内蔵した『Chronos Garment ダッフルバッグ』が税込66,000円、大切なグローブを保管できる『Chronos Glove Caddie』が11,000円、コラボロゴのメタルバッジを表面にあしらった専用の『Chronos ZT Mallet ヘッドカバー』が11,000円。その他タブにコラボロゴを配した羊革仕様の『Chronos TP グローブ』が4,400円、ブラックとネイビーの2色を展開するキャップ類が各5,500円。なお、スマートウォッチ『TAG Heuer Connected Calibre E5 x TaylorMade Edition』はタグ・ホイヤーのブティックおよび正規販売店のみでの取り扱いとなり、テーラーメイド側での販売はないとのこと。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】コラボパターを拡大すると、ソールの模様がカッコいい
【画像】モデルを務めたのは、T・フリートウッド！
【画像】存在感抜群の「等高線」模様のパターカバー
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唯一のクラブとなる『Spider ZT×TAG Heuer』パターは特別仕様の専用BOX、ヘッドカバー、マーカーが付属して税込132,000円となり、発送は7月15日以降を予定している。さらに、今コレクションを象徴するトポグラフィックパターンやコラボロゴを配したプレミアムなアクセサリー類も同時に展開される。
衣服を吊るしたまま持ち運びできるスーツ収納を内蔵した『Chronos Garment ダッフルバッグ』が税込66,000円、大切なグローブを保管できる『Chronos Glove Caddie』が11,000円、コラボロゴのメタルバッジを表面にあしらった専用の『Chronos ZT Mallet ヘッドカバー』が11,000円。その他タブにコラボロゴを配した羊革仕様の『Chronos TP グローブ』が4,400円、ブラックとネイビーの2色を展開するキャップ類が各5,500円。なお、スマートウォッチ『TAG Heuer Connected Calibre E5 x TaylorMade Edition』はタグ・ホイヤーのブティックおよび正規販売店のみでの取り扱いとなり、テーラーメイド側での販売はないとのこと。
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