気楽で上達できる神システム？ それとも無法地帯？ 「お一人様ゴルフ」2つのスタイルの光と影
ゴルフは一緒にラウンドする人がいるからこそ楽しい。昭和の時代には当たり前だったことだが、そんな常識も、時代と共にどんどん変化していると、四六時中ゴルフ漬けのロマン派ゴルフ作家・篠原嗣典が語る。
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コロナ禍で、他者と接触しないという理由で奨励され、当たり前のようになっていた『お一人様ラウンド』は、速くプレーができて、気を使わなくて良いと大人気でした。実際に、お一人様ラウンドを経験してみると、何とも味気なくて、ゴルフをしているのだけど、大きなピースが欠けているような感じがすると嫌がる人もいました。コロナの流行が下火になって何年も経ちました。お一人様ラウンドは、もう実施していないゴルフ場が圧倒的多数ですが、需要のあるコースでは愛好者を中心に細々と続いているようです。「同伴者を集めなくても良いし、お天気や自分の都合で行きたくなったら気軽に行けるところが良い」、と愛好者の一人が話してくれました。実施しているコースの代表にも取材しましたが、ゼロよりお一人様でも来場してくれる方が嬉しいですし、少し割増した料金設定をしているので、経営的にも助かるということでした。お一人様ラウンドは練習場で練習するより安く、充実した練習になるという話も耳にしましたが、ワンボールでのプレーが原則で、何球も打っているとレッドカードで退場、以後出禁となった例もあるので注意が必要です。それとは別に『お一人様予約』が静かに増えているという話を聞きました。お一人様予約は、専用のスタート枠に一人分の予約を入れ、組み合わせでプレーするスタイルです。これも気軽に行きたいときに予約できるので便利だというわけです。複数のコースに取材したところ、平日の場合は定年退職したゴルファーが多く、休日は老若男女、様々なゴルファーが利用しているそうです。お一人様予約は、僕の周辺でも何人も利用者がいます。SNSで検索すると、お一人様予約でプレーした話がたくさん投稿されているので、静かに増加しているのは本当なのだと思われます。複数の人や、SNSの投稿を確認すると、極端に利用者のタイプが分かれるようです。社交的でゴルフにある程度自信があり、楽しくゴルフをしましょう、と知らない人との組み合わせを楽しもうとするタイプ。もうひとつは、本当は一人でやりたいという感じで、最小限しか接触せずに済まそうとするタイプ。知らない人同士なので、仲良くしたり気を使うのは嫌だというのが後者のようです。嫌われ者で、誰からもゴルフに誘われず、誘っても断られて仕方なく一人予約を利用しているという要注意ゴルファーもいるそうです。こういう人と一緒になって嫌な思いをした場合、プレー後に、予約サイトに状況を説明して手続きをすると、その人とは組み合わせNGにしてくれるサービスもあります。取材したコースでも、出禁にした人がいるということでした。お一人様予約は、ゴルファー失格な人を救済するシステムではなく、改心して良いゴルファーにならなければゴルフをする場がなくなってしまう、と教えてくれるシビアなシステムでもあることは知っておきましょう。ゴルフは誰とするかが一番重要だという考え方もあります。そういう人たちからすれば、お一人様ラウンドもお一人様予約も信じられないことのようです。ゴルファーの数だけ、ゴルフの面白さは用意されています。迷惑をかけない限り、自由なのがゴルフの魅力でもあります。お一人様予約で知り合って、一生のゴルフ仲間に出会えたというハッピーな話も複数耳にしています。ゴルフは一人でプレーもできますし、世界共通のルールなので、言葉が通じなくても一緒に楽しめます。間違いないのは、自分が剥き出しになっても困らないように覚悟を持ってお一人様のゴルフを楽しむのが正解なのです。（文・篠原嗣典）篠原嗣典ロマン派ゴルフ作家。1965年東京都文京区生まれ。中学1年でゴルフコースデビューと初デートを経験しゴルフと恋愛のために生きると決意。日本ゴルフジャーナリスト協会会員。ベストスコア「67」、ハンディキャップ「0」。◇ ◇ ◇アイデア満載のグッズが多数！→関連記事で【あるとないとで大違い！ 目からウロコの快適ゴルフ小物に興味津々】を掲載中
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