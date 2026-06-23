山下美夢有が7位に浮上 7800万円獲得で今季2億円を突破【米国女子賞金ランキング】
米国女子ツアー「マイヤーLPGAクラシック」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
【連続写真】山下美夢有が最高のお手本 最も簡単なスライス対策って？
賞金総額325万ドル（約5億2300万円）のビッグマネーがかかった大会で今季初優勝を遂げた山下美夢有が48万7500ドル（約7800万円）を獲得。通算128万5327ドル（約2億693万円）として14位から7位に上がった。大会7位タイの勝みなみが8万3958ドル（約1353万円）をゲット。通算66万8323ドル（約1億81万円）の22位に浮上。同10位タイの竹田麗央が6万5269ドル（約1052万円）を獲得し、通算47万9477ドル（約7756万円）で35位とした。そのほかの日本勢では、畑岡奈紗が21位、岩井千怜（24位）。岩井明愛（25位）、古江彩佳（49位）、原英莉花（56位）、渋野日向子（60位）と続いている。ネリー・コルダ（米国）が通算540万5689ドル（約8億6570万円）の1位で先週と変わらず。2位のイン・ルオニン（中国）、3位のハナ・グリーン（オーストラリア）にも変動はなかった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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マイヤーLPGAクラシック 最終結果
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泣いた人、笑った人は？ 国内女子はリランキング実施
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