全米VのW・クラークがトップ10復帰 松山英樹は4ランクダウン【男子世界ランキング】
6月21日付の男子世界ランキングが発表された。
【写真】松山英樹のスイングビフォーアフター
今季メジャー第3戦の「全米オープン」で2023年以来の大会2勝目を完全優勝で飾ったウィンダム・クラーク（米国）が34位から8位に急浮上した。大会2位のサム・バーンズ（米国）は30→15位、同3位のトム・キム（韓国）は141→64位として大幅に順位を上げた。全米オープン自己ワーストの65位タイに終わった松山英樹は4つ下げて28位。大会43位タイの久常涼は62位のまま。次戦のシグネチャーイベント「トラベラーズ選手権」（米コネチカット州）に向かう。上位勢はトップ5に変動なし。1位からスコッティ・シェフラー（米国）、ローリー・マキロイ（北アイルランド）、キャメロン・ヤング（米国）、マシュー・フィッツパトリック（イングランド）、ラッセル・ヘンリー（米国）と続いている。
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