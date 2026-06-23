【App Store iPhoneゲームチャート】ポケモン新作『Pokemon Champions』が1位に初登場（6/15〜21）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2026年6月15日〜21日）では、「無料ゲームチャート」1位に『Pokemon Champions』が初登場。「有料ゲームチャート」1位には、『Minecraft』がランクインした。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆ポケモンバトルを楽しむゲーム
「無料ゲームチャート」1位の『Pokemon Champions』は、4月にNintendo Switch向けに発売された同名タイトルのiOS版。これまでの『ポケットモンスター』シリーズ同様のポケモンバトルを楽しむゲームで、ポケモンのタイプや特性、わざの選択などさまざまな要素を活かして勝利を掴む奥深さはそのままに、Nintendo Switchやスマホでクロスプラットフォームでの勝負が楽しめる。
『Pokemon HOME』を使うことで、過去のポケモンシリーズや『Pokemon GO』で捕まえ、育成してきたポケモンを『Pokemon Champions』にてバトルに参加させることもできる。
続く2位には『Meowdoku!』、3位には『イナズマイレブン クロス』がランクイン。
新作としては、『Pokemon Champions』のほか、4位に『キャプテン翼:My Golden XI【マイイレ】』、7位に『ロウロウの郷〜箱庭で楽しむ不思議な暮らし〜』、10位に『アヤカシ代行』が初登場した。
4位の『キャプテン翼:My Golden XI【マイイレ】』は、「キャプテン翼」シリーズから『キャプテン翼（2018）』と『キャプテン翼シーズン2 ジュニアユース編』の2つのアニメ作品を舞台にした育成シミュレーションゲーム。育成して強化した選手で自分だけのイレブンが構成できる。それぞれの選手の必殺技も忠実に再現されており、白熱の試合が展開される。
◆「有料チャート」では、2作の新タイトルがTOP10に初登場
一方、「有料ゲームチャート」1位の『Minecraft』は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
続く2位は『スイカゲーム-Aladdin X』がランクインし、3位には『ダンジョン崩し』が初登場した。
3位の『ダンジョン崩し』は、ダンジョンの壁を壊していくゲーム。途中、囚われている仲間を助けたり、アイテムを得たりすることで、攻撃力がどんどんインフレを起こしていき、それによって新しいステージに挑戦することができる。
新作としては『ダンジョン崩し』のほか、4位に『スマスロ 北斗の拳 転生の章2』が初登場した。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆ポケモンバトルを楽しむゲーム
『Pokemon HOME』を使うことで、過去のポケモンシリーズや『Pokemon GO』で捕まえ、育成してきたポケモンを『Pokemon Champions』にてバトルに参加させることもできる。
続く2位には『Meowdoku!』、3位には『イナズマイレブン クロス』がランクイン。
新作としては、『Pokemon Champions』のほか、4位に『キャプテン翼:My Golden XI【マイイレ】』、7位に『ロウロウの郷〜箱庭で楽しむ不思議な暮らし〜』、10位に『アヤカシ代行』が初登場した。
4位の『キャプテン翼:My Golden XI【マイイレ】』は、「キャプテン翼」シリーズから『キャプテン翼（2018）』と『キャプテン翼シーズン2 ジュニアユース編』の2つのアニメ作品を舞台にした育成シミュレーションゲーム。育成して強化した選手で自分だけのイレブンが構成できる。それぞれの選手の必殺技も忠実に再現されており、白熱の試合が展開される。
◆「有料チャート」では、2作の新タイトルがTOP10に初登場
一方、「有料ゲームチャート」1位の『Minecraft』は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
続く2位は『スイカゲーム-Aladdin X』がランクインし、3位には『ダンジョン崩し』が初登場した。
3位の『ダンジョン崩し』は、ダンジョンの壁を壊していくゲーム。途中、囚われている仲間を助けたり、アイテムを得たりすることで、攻撃力がどんどんインフレを起こしていき、それによって新しいステージに挑戦することができる。
新作としては『ダンジョン崩し』のほか、4位に『スマスロ 北斗の拳 転生の章2』が初登場した。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。