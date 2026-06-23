ミュージシャンのトータス松本が２２日、ＮＨＫ「午後ＬＩＶＥ ニュースーン」に生出演し、２１日に放送された大河ドラマ「豊臣兄弟！」での荒木村重役を振り返った。

トータスは「豊臣兄弟！」で、家臣、一族を置いて遁走した荒木村重を好演。結果、妻のだし（山谷花純）は斬首されてしまうという、悲惨な結末となり、ネットではそのクズっぷりがトータスが演じた朝ドラ「おちょやん」のテルヲを彷彿とさせると話題になった。

トータスは、雨の中「死にたくないんじゃ」と逃げていく村重について「セリフを足したかったんです、本当は」といい「逃げるっていうのはね。初めから聞かされていたけど、村重さんに興味を持って書物を読むと、逃げたっていうのもちょっとなんか…。逃げるんじゃないって言いたかった。逃げるんじゃない、死にたくないだけや、と言いたかった」と振り返った。

一方、妻のだしは、村重が逃げたことに激怒し「おのれ、村重！」と絶叫するも、斬首の場では「お慕いもうしています」といって潔く首を切られる。トータスは、激怒のシーンも斬首のシーンも早めにスタジオ入りして見学していたといい「時間は逆ですが、それを見てから、逃げる準備を。どんな風に演じられるか。自分で受け止めてやってみたかった」といい、「山谷さん、すごい。素晴らしいお芝居だった」と絶賛した。

さらに「往生際は悪いが、本当に（村重は家族を）置いて逃げたのかなって。連れて逃げたいけど、だしさんが残るって言ったとか、いろんな想像をして」とも語り「とりあえず逃げれば、生きていれば何かできるかもしれないと思って、逃げる感じをやってみたかった」と振り返った。

また「やる以上は天下のクズをやりたいという気持ちもあったりして。やってて楽しかった」とも言い、今後も「やるなら悪い役をやりたい」と意欲を見せていた。