羽生結弦、約11年ぶり撮り下ろしで「anan」表紙登場 地元・仙台の和空間で圧巻の美しさ魅せる
【モデルプレス＝2026/06/23】プロフィギュアスケーターの羽生結弦が、7月1日発売の「anan」2502号（マガジンハウス）Special Edition表紙に登場。撮り下ろしで同誌の表紙を飾るのは実に11年ぶりとなる。
【写真】羽生結弦、“嘘や妄想”記事に直筆でコメント
ananの7月1日発売号は、「2026年後半、あなたの恋と運命」特集。羽生が撮り下ろしでananの表紙を飾るのは実に11年ぶり。至高のグラビアと超ロングインタビューで、前人未踏の道を切り拓き続ける若きレジェンドの「伝説のその先」に迫る、全ファン必携・完全保存版のまさに、スペシャル仕様の一冊となった。
衝撃的な爽やかさで、独占撮り下ろしによるanan初表紙を飾った2015年12月。以来、競技時代からプロ転向後も含め、氷上での美しい姿で幾度となく表紙を飾った羽生。そして2026年4月のある日。自身が制作総指揮を務めるアイスショー「ICE STORY」の公演からわずか数日後に仙台で行われた、今回の撮影。高級感あふれる上質な和の空間を舞台に、特別加工の表紙から中面のグラビアのすみずみに至るまで、端麗で透明感に満ちた、ますます進化を遂げる圧巻の美しさを披露している。
グラビアページでは、羽生の多面的な魅力を引き出すさまざまなスタイルを展開。洗練されたモードなブラックスーツ、瑞々しさが際立つミントグリーンのセットアップ、情熱的で鮮やかな赤ニットルック、ピュアな爽やかさが引き立つオールホワイトルックの4つの衣装で撮影した。
現場では、爽やかで優しい気配りを見せながら、テキパキと撮影を導いた羽生。スタッフの意図を瞬時に汲み取り、「フィギュアのポーズを取り入れても面白いかもしれないですね」などと、それぞれの衣装やコンセプトに合ったポーズを自ら提案。スタッフ一同が息を呑んだ、表現者・羽生結弦としての凄みも詰まった、奇跡のカットの数々は必見だ。
インタビューでは、自身が制作総指揮を務めるアイスショー「ICE STORY」の創造の源泉や、今だからこそ高い解像度で明かされる現役時代の思考、そしてプロとして切り拓く未来の景色をじっくりと掘り下げている。常に挑戦を続け、「ピークはまだこれから」と言い切る羽生の胸の内や、その現在地に迫る等身大の熱いメッセージを届ける。
また、インタビューに加え、羽生の素顔や内面に迫るQ＆A企画も用意。「表現のこと」「体のこと」「暮らしのこと」「偏愛のこと」「心のこと」という5つの切り口から、ここだけのエピソードもたっぷりと届ける。
部屋に飾れるポストカードサイズ（両面4枚）と、スマホケースに挟んでいつでも一緒に出かけられるミニサイズ（両面8枚）の計12枚（両面仕様）で構成された、切り離せる贅沢な厚紙フォトカード付録も必見だ。羽生が表紙のSpecial Edition版だけの、スペシャルな構成となっており、今回の撮り下ろしカットを余すところなく堪能できる。
弊誌恒例の占い特集の最新版。新たな時代が更に加速していく、2026年後半の行方を人気占い師たちが導く。G・ダビデ研究所、星ひとみ、鏡リュウジ、淡の間、ゆうたろう、フェイ、AZなど豪華な占い師が勢ぞろい。巻頭グラビアには山田涼介、CLOSE UPではタイの人気ユニットZee＆NuNew、しゃれ松化計画最終回では末澤誠也が登場する。
※本リリースの羽生グラビアページおよびカード付録は、2502号羽生結弦スペシャルエディション限定の内容。2502号通常版には掲載、添付されない。（modelpress編集部）
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【写真】羽生結弦、“嘘や妄想”記事に直筆でコメント
◆羽生結弦、 約11年ぶり独占撮り下ろしで「anan」表紙降臨
ananの7月1日発売号は、「2026年後半、あなたの恋と運命」特集。羽生が撮り下ろしでananの表紙を飾るのは実に11年ぶり。至高のグラビアと超ロングインタビューで、前人未踏の道を切り拓き続ける若きレジェンドの「伝説のその先」に迫る、全ファン必携・完全保存版のまさに、スペシャル仕様の一冊となった。
◆羽生結弦、ブラックスーツ・赤ニット…4つの衣装着こなし
グラビアページでは、羽生の多面的な魅力を引き出すさまざまなスタイルを展開。洗練されたモードなブラックスーツ、瑞々しさが際立つミントグリーンのセットアップ、情熱的で鮮やかな赤ニットルック、ピュアな爽やかさが引き立つオールホワイトルックの4つの衣装で撮影した。
現場では、爽やかで優しい気配りを見せながら、テキパキと撮影を導いた羽生。スタッフの意図を瞬時に汲み取り、「フィギュアのポーズを取り入れても面白いかもしれないですね」などと、それぞれの衣装やコンセプトに合ったポーズを自ら提案。スタッフ一同が息を呑んだ、表現者・羽生結弦としての凄みも詰まった、奇跡のカットの数々は必見だ。
◆羽生結弦、前人未踏の現在地解き明かすロングインタビュー＆70問70答
インタビューでは、自身が制作総指揮を務めるアイスショー「ICE STORY」の創造の源泉や、今だからこそ高い解像度で明かされる現役時代の思考、そしてプロとして切り拓く未来の景色をじっくりと掘り下げている。常に挑戦を続け、「ピークはまだこれから」と言い切る羽生の胸の内や、その現在地に迫る等身大の熱いメッセージを届ける。
また、インタビューに加え、羽生の素顔や内面に迫るQ＆A企画も用意。「表現のこと」「体のこと」「暮らしのこと」「偏愛のこと」「心のこと」という5つの切り口から、ここだけのエピソードもたっぷりと届ける。
部屋に飾れるポストカードサイズ（両面4枚）と、スマホケースに挟んでいつでも一緒に出かけられるミニサイズ（両面8枚）の計12枚（両面仕様）で構成された、切り離せる贅沢な厚紙フォトカード付録も必見だ。羽生が表紙のSpecial Edition版だけの、スペシャルな構成となっており、今回の撮り下ろしカットを余すところなく堪能できる。
◆anan2502 号「2026 年後半、あなたの恋と運命」特集内容
弊誌恒例の占い特集の最新版。新たな時代が更に加速していく、2026年後半の行方を人気占い師たちが導く。G・ダビデ研究所、星ひとみ、鏡リュウジ、淡の間、ゆうたろう、フェイ、AZなど豪華な占い師が勢ぞろい。巻頭グラビアには山田涼介、CLOSE UPではタイの人気ユニットZee＆NuNew、しゃれ松化計画最終回では末澤誠也が登場する。
※本リリースの羽生グラビアページおよびカード付録は、2502号羽生結弦スペシャルエディション限定の内容。2502号通常版には掲載、添付されない。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】