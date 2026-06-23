杉浦太陽、子どもたちからの父の日プレゼント公開「素敵な家族写真」「一番の贈り物」の声
【モデルプレス＝2026/06/23】俳優の杉浦太陽が6月22日、自身のInstagramを更新。子どもたちからもらったという父の日のプレゼントを公開し、話題となっている。
【写真】辻ちゃん夫「素敵な家族写真」子どもたちからの父の日プレゼント公開
杉浦は「父の日 上の子たちは手紙と動画 ソラ・コアはプレゼントとお花 ユメからは笑顔」とつづり、写真を投稿。次男・昊空（そら）くんと三男・幸空（こあ）くんと3人での写真には、花束と大きなコップを持つ昊空くん、ピースサインをする幸空くん、そして手紙を持った杉浦のショットを披露した。また、杉浦に抱っこされた夢空（ゆめあ）ちゃんのニッコリとした笑顔を公開している。
この投稿には「素敵な家族写真に癒されました」「お子さんたちの愛情が伝わって感動」「最高の父の日プレゼントですね」「こんな温かい家庭憧れ」「笑顔が一番の贈り物」などとコメントが寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「素敵な家族写真」子どもたちからの父の日プレゼント公開
◆杉浦太陽、子どもたちからの父の日プレゼント公開
杉浦は「父の日 上の子たちは手紙と動画 ソラ・コアはプレゼントとお花 ユメからは笑顔」とつづり、写真を投稿。次男・昊空（そら）くんと三男・幸空（こあ）くんと3人での写真には、花束と大きなコップを持つ昊空くん、ピースサインをする幸空くん、そして手紙を持った杉浦のショットを披露した。また、杉浦に抱っこされた夢空（ゆめあ）ちゃんのニッコリとした笑顔を公開している。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿には「素敵な家族写真に癒されました」「お子さんたちの愛情が伝わって感動」「最高の父の日プレゼントですね」「こんな温かい家庭憧れ」「笑顔が一番の贈り物」などとコメントが寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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