田中将大投手の妻・里田まい、煮魚・カブ…多彩なメニューの手料理に反響「栄養バランス完璧」「日本酒にもビールにも合いそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/23】タレントの里田まいが6月22日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りの料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】マー君の42歳元ハロプロ妻「栄養バランス完璧」手作り煮魚料理
里田は、調理中の様子などの写真を投稿。「煮魚にします」と言葉を添えて、煮汁に昆布を合わせて魚を煮込む様子や、「カブもやります」と皮を剥き面取りの下ごしらえをした白いカブの写真、そしてそれを細かく刻んだニンニク、カブの葉と一緒にフライパンで炒める様子を「野菜、魚、おいしいわぁ〜」という言葉とともに披露している。
この投稿に、ファンからは「栄養バランス完璧」「手が込んでて美味しそう」「カブの炒め物、真似してみます」「日本酒にもビールにも合いそう」「いい焼色」などという反響が寄せられている。
里田は読売ジャイアンツ田中将大投手と2012年に結婚。2016年2月に第1子男児、2019年6月に第2子女児が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】マー君の42歳元ハロプロ妻「栄養バランス完璧」手作り煮魚料理
◆里田まい、煮魚他の手料理公開
里田は、調理中の様子などの写真を投稿。「煮魚にします」と言葉を添えて、煮汁に昆布を合わせて魚を煮込む様子や、「カブもやります」と皮を剥き面取りの下ごしらえをした白いカブの写真、そしてそれを細かく刻んだニンニク、カブの葉と一緒にフライパンで炒める様子を「野菜、魚、おいしいわぁ〜」という言葉とともに披露している。
◆里田まいの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「栄養バランス完璧」「手が込んでて美味しそう」「カブの炒め物、真似してみます」「日本酒にもビールにも合いそう」「いい焼色」などという反響が寄せられている。
里田は読売ジャイアンツ田中将大投手と2012年に結婚。2016年2月に第1子男児、2019年6月に第2子女児が誕生した。（modelpress編集部）
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