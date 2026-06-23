中道改革連合の伊佐進一衆院議員が2026年6月22日にXを更新。高市早苗首相が中傷動画疑惑を巡る対応で本来の業務時間を確保できなくなったと述べたことに対する批判をつづった。

「激務の中、日本のために必死で仕事して下さっていること、その通り」だが

高市首相陣営が選挙時に他の立候補者の誹謗中傷動画の作成と拡散を依頼していたとされるこの疑惑。高市首相は22日の衆院予算委員会で、この問題への対応で「私の総理としての業務時間も残念ながら確保できなくなってきており」と明かした。

中道改革連合でこの疑惑について積極的に国会で追及を行ってきた伊佐議員はXで、この発言の報道を引用し、「総理が激務の中、日本のために必死で仕事して下さっていること、その通りだと思います」と言及した。

一方、「でも、どの会社の社長も団体のトップも、真剣勝負の交渉の場の相手に対し、『忙しいから』とか『寝てない』とか、絶対言わないですよね」と指摘。

その上で、「ましてや一国の総理のご発言、私も質疑で言われて残念に感じました」と批判的にコメントした。