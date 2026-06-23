【通貨別まとめと見通し】ポンド円：215.70円台最高値圏からの急落、重要イベント通過で212円半ばに岩盤支持（トリプルボトム）を形成し猛烈なV字反転へ

【通貨別まとめと見通し】ポンド円：215.70円台最高値圏からの急落、重要イベント通過で212円半ばに岩盤支持（トリプルボトム）を形成し猛烈なV字反転へ