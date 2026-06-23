【通貨別まとめと見通し】ポンド円：215.70円台最高値圏からの急落、重要イベント通過で212円半ばに岩盤支持（トリプルボトム）を形成し猛烈なV字反転へ
【通貨別まとめと見通し】ポンド円：215.70円台最高値圏からの急落、重要イベント通過で212円半ばに岩盤支持（トリプルボトム）を形成し猛烈なV字反転へ
先週から今週（6月15日～6月22日）のまとめ
前回レポートのユーロ円同様、圧倒的な日英・日欧金利差を背景に強気ステージを歩んでいたポンド円は、週初15日（月）から17日（水）にかけて一時215.736円、215.561円と歴史的な最高値圏（年初来高値圏）へと駆け上がった。しかし、大台突破の達成感や本邦当局による為替介入への警戒感が極限まで高まる中、週半ばのFOMC（米連邦公開市場委員会）やBOE（英中銀）の金融政策発表という超大型イベントを前に利益確定売りが先行。18日（木）から19日（金）にかけては溜まっていたポンドロングの一斉巻き戻し（投げ売り）が勃発し、一時212.456円まで急降下する激しい調整を余儀なくされた。
しかし、この「212円台半ば」を巡る神経質な下値テストは、結果として驚異的な下値の堅さを証明する「トリプルボトム」の起点となった。週明け22日（月）早朝に一時212.477円まで深く調整したものの、この水準で猛烈な押し目買いを確認すると相場は即座に猛反発。欧州・NY時間にかけて一時214.678円まで急騰し、前週後半の急落分の大部分を完全に帳消しにする強烈なV字反転を達成した。足元（23日火曜日現在）は再び214円の大台定着を巡る底固めの展開へと回帰している。
詳細な値動きの振り返り
■ 215円台最高値圏での攻防と介入警戒感（6月15日～17日）
週明け15日（月）、日英金利差メリットを背景とした円売り圧力が一段と強まり、18:00台には一時215.736円の最高値をマーク。しかし、16日（火）～17日（水）にかけては215円台前半での高値揉み合いに終始した。216円の大台を前にして本邦当局の口先介入等への恐怖心が手足縛りとなり、17日深夜にはイベント前の手仕舞い売りから214.728円までじり安となるなど、上値の重さが意識され始めた。
■ 金融イベント通過による急転直下と212円台半ばへの急落（6月18日～19日）
18日（木）未明のFOMC通過、およびその後の各国金融政策発表をきっかけに、市場の需給は一気にポンドロングの解消へと傾いた。18日中に一気に212.502円まで急降下すると、翌19日（金）にも一時212.456円まで下値を拡張。短期間で3.2円以上の深い調整となったが、この212円台半ばが中期的な強力サポート帯として機能し、19日のNY時間後半には213円台前半まで買い戻されて週末を迎えた（20日早朝終値213.494円）。
■ 週明けの212円台死守と猛烈なV字反転（6月22日～23日現在）
週明け22日（月）の東京時間早朝、再び下値テストの動きから一時212.477円まで深く押し戻された。しかし、18日安値（212.502円）、19日安値（212.456円）と合わせて明確に「トリプルボトム」を完成させると、欧州・NY時間にかけて猛烈なショートカバー（買い戻し）が一段と加速。21:00台には一時214.678円まで急騰し、驚異的な反発力を見せつけた。本日23日（火）午前現在、直近では昨日の急反転に対する反動から213.90～214.10円台（11:00時点213.983円）へとやや押し戻されているものの、昨日の急騰に対する底固めと、支持帯（ロールリバーサル）としての足場固めを行っている。
ファンダメンタルズ分析
英国側（材料出尽くしによるポジション整理と金利差の残存）：
重要金融イベントの通過に伴い、これまで過剰に溜まっていた「ポンド買い・円売り」の投機ポジションが一斉にスクエア（清算）されたことが週半ばの急落の主因となった。しかし、日英の根本的な金融政策の方向性の違い（圧倒的な実質金利差の大きさ）という構造的な地合いに変調はなく、過熱感が冷まされたことで、海外勢にとっては格好の長期押し目買い好機を提供した格好となっている。
先週から今週（6月15日～6月22日）のまとめ
前回レポートのユーロ円同様、圧倒的な日英・日欧金利差を背景に強気ステージを歩んでいたポンド円は、週初15日（月）から17日（水）にかけて一時215.736円、215.561円と歴史的な最高値圏（年初来高値圏）へと駆け上がった。しかし、大台突破の達成感や本邦当局による為替介入への警戒感が極限まで高まる中、週半ばのFOMC（米連邦公開市場委員会）やBOE（英中銀）の金融政策発表という超大型イベントを前に利益確定売りが先行。18日（木）から19日（金）にかけては溜まっていたポンドロングの一斉巻き戻し（投げ売り）が勃発し、一時212.456円まで急降下する激しい調整を余儀なくされた。
しかし、この「212円台半ば」を巡る神経質な下値テストは、結果として驚異的な下値の堅さを証明する「トリプルボトム」の起点となった。週明け22日（月）早朝に一時212.477円まで深く調整したものの、この水準で猛烈な押し目買いを確認すると相場は即座に猛反発。欧州・NY時間にかけて一時214.678円まで急騰し、前週後半の急落分の大部分を完全に帳消しにする強烈なV字反転を達成した。足元（23日火曜日現在）は再び214円の大台定着を巡る底固めの展開へと回帰している。
詳細な値動きの振り返り
■ 215円台最高値圏での攻防と介入警戒感（6月15日～17日）
週明け15日（月）、日英金利差メリットを背景とした円売り圧力が一段と強まり、18:00台には一時215.736円の最高値をマーク。しかし、16日（火）～17日（水）にかけては215円台前半での高値揉み合いに終始した。216円の大台を前にして本邦当局の口先介入等への恐怖心が手足縛りとなり、17日深夜にはイベント前の手仕舞い売りから214.728円までじり安となるなど、上値の重さが意識され始めた。
■ 金融イベント通過による急転直下と212円台半ばへの急落（6月18日～19日）
18日（木）未明のFOMC通過、およびその後の各国金融政策発表をきっかけに、市場の需給は一気にポンドロングの解消へと傾いた。18日中に一気に212.502円まで急降下すると、翌19日（金）にも一時212.456円まで下値を拡張。短期間で3.2円以上の深い調整となったが、この212円台半ばが中期的な強力サポート帯として機能し、19日のNY時間後半には213円台前半まで買い戻されて週末を迎えた（20日早朝終値213.494円）。
■ 週明けの212円台死守と猛烈なV字反転（6月22日～23日現在）
週明け22日（月）の東京時間早朝、再び下値テストの動きから一時212.477円まで深く押し戻された。しかし、18日安値（212.502円）、19日安値（212.456円）と合わせて明確に「トリプルボトム」を完成させると、欧州・NY時間にかけて猛烈なショートカバー（買い戻し）が一段と加速。21:00台には一時214.678円まで急騰し、驚異的な反発力を見せつけた。本日23日（火）午前現在、直近では昨日の急反転に対する反動から213.90～214.10円台（11:00時点213.983円）へとやや押し戻されているものの、昨日の急騰に対する底固めと、支持帯（ロールリバーサル）としての足場固めを行っている。
ファンダメンタルズ分析
英国側（材料出尽くしによるポジション整理と金利差の残存）：
重要金融イベントの通過に伴い、これまで過剰に溜まっていた「ポンド買い・円売り」の投機ポジションが一斉にスクエア（清算）されたことが週半ばの急落の主因となった。しかし、日英の根本的な金融政策の方向性の違い（圧倒的な実質金利差の大きさ）という構造的な地合いに変調はなく、過熱感が冷まされたことで、海外勢にとっては格好の長期押し目買い好機を提供した格好となっている。