【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：FOMCでの「振り落とし」急落から、驚異のペソ買い需要でV字反転！一時9.34円台の年初来高値更新へ
【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：FOMCでの「振り落とし」急落から、驚異のペソ買い需要でV字反転！一時9.34円台の年初来高値更新へ
先週から今週（6月15日～6月22日）のまとめ
先週から今週にかけてのメキシコペソ円は、他クロス円以上の驚異的な回復力とトレンドの強さを見せつける展開となった。週初15日（月）から16日（火）にかけて9.3335円まで順調に上値を伸ばしたものの、17日（水）深夜（日本時間18日未明）のFOMC（米連邦公開市場委員会）通過をきっかけに潮目が急変。蓄積されていたペソロングの利益確定売りが一気に噴出し、18日（木）早朝には一時9.2199円というディープな押し目（フラッシュクラッシュ的な急落）を形成した。
しかし、この大幅な調整は格好の「押し目買い好機」となり、相場は即座に猛烈なV字反転を開始。週末にかけて9.30円台を奪還すると、週明け22日（月）のNY時間には、高金利のキャリー需要を背景としたペソ買いが爆発し、前週の高値を一気に抜き去る9.3415円まで急騰。年初来高値を更新する非常に強いステージへと突入した。足元（23日火曜日現在）は、急ピッチな上昇に対する達成感からやや押し戻されているものの、9.30円の大台を巡るサポート転換（ロールリバーサル）の底固めを行っている。
詳細な値動きの振り返り
■ 堅調なキャリー買いとレンジ上限の推移（6月15日～17日）
週明け15日（月）に9.2954円でスタートした相場は、日墨金利差を狙った本邦勢のロングに支えられ着実に上昇。16日（火）23:00台には一時9.3335円まで上値を拡張した。17日（水）も9.31～9.32円台の高値圏を維持し、翌日未明に控えた米一大イベントを前に利益確定売りに押されつつも、崩れない足固めの展開が続いた。
■ FOMCショックによる急落と「振り落とし」の下値確認（6月18日～19日）
18日（木）未明（4:00台）、FOMCの発表を契機にグローバルなポジション調整の波が直撃。ペソ円は数時間で9.30円台から一時9.2199円まで垂直飛び的な急落を見せた。この大押し目で短期の狼狽売りを完全に一掃（振り落とし）すると、その後は9.24～9.25円台で売り渋り、19日（金）のNY時間にかけては9.3162円まで力強く反発。週末のクローズは9.3032円と、週間の下落分をほぼ帳消しにして引けた。
■ 週明けの年初来高値更新と足元のサポートテスト（6月22日～23日現在）
週明け22日（月）の東京時間早朝には一時9.2937円まで押し戻されたものの、これが絶好の買い場となり、欧州・NY時間にかけて猛烈なペソ買い・円売りが再燃。22:00台には一時、大台を大きく超える9.3415円まで急騰し、年初来高値を鮮やかに塗り替えた。本日23日（火）午前現在、昨晩の急騰に対する反動や利益確定売りから9.2926円まで下押しする場面も見られたが、11:00時点では9.2975円近辺で推移。先週までの抵抗帯であった9.29～9.30円の節目が、今度は強固な支持帯（ロールリバーサル）として機能するかの防衛戦を行っている。
ファンダメンタルズ分析
メキシコ側（圧倒的な高金利メリットと需給の強さ）：
メキシコ中銀（Banxico）の政策金利水準の高さは依然として魅力的であり、為替市場における「最強のキャリートレード通貨」としての地位は揺らいでいない。FOMC通過時に一時的なリスクオフで9.2199円まで急落したものの、金利妙味から世界中の投資家が即座に買い戻しに動いたことが、22日の9.3415円への最高値更新を誘発した。
日本側（実質陰の金利差と介入警戒）：
先週から今週（6月15日～6月22日）のまとめ
先週から今週にかけてのメキシコペソ円は、他クロス円以上の驚異的な回復力とトレンドの強さを見せつける展開となった。週初15日（月）から16日（火）にかけて9.3335円まで順調に上値を伸ばしたものの、17日（水）深夜（日本時間18日未明）のFOMC（米連邦公開市場委員会）通過をきっかけに潮目が急変。蓄積されていたペソロングの利益確定売りが一気に噴出し、18日（木）早朝には一時9.2199円というディープな押し目（フラッシュクラッシュ的な急落）を形成した。
しかし、この大幅な調整は格好の「押し目買い好機」となり、相場は即座に猛烈なV字反転を開始。週末にかけて9.30円台を奪還すると、週明け22日（月）のNY時間には、高金利のキャリー需要を背景としたペソ買いが爆発し、前週の高値を一気に抜き去る9.3415円まで急騰。年初来高値を更新する非常に強いステージへと突入した。足元（23日火曜日現在）は、急ピッチな上昇に対する達成感からやや押し戻されているものの、9.30円の大台を巡るサポート転換（ロールリバーサル）の底固めを行っている。
詳細な値動きの振り返り
■ 堅調なキャリー買いとレンジ上限の推移（6月15日～17日）
週明け15日（月）に9.2954円でスタートした相場は、日墨金利差を狙った本邦勢のロングに支えられ着実に上昇。16日（火）23:00台には一時9.3335円まで上値を拡張した。17日（水）も9.31～9.32円台の高値圏を維持し、翌日未明に控えた米一大イベントを前に利益確定売りに押されつつも、崩れない足固めの展開が続いた。
■ FOMCショックによる急落と「振り落とし」の下値確認（6月18日～19日）
18日（木）未明（4:00台）、FOMCの発表を契機にグローバルなポジション調整の波が直撃。ペソ円は数時間で9.30円台から一時9.2199円まで垂直飛び的な急落を見せた。この大押し目で短期の狼狽売りを完全に一掃（振り落とし）すると、その後は9.24～9.25円台で売り渋り、19日（金）のNY時間にかけては9.3162円まで力強く反発。週末のクローズは9.3032円と、週間の下落分をほぼ帳消しにして引けた。
■ 週明けの年初来高値更新と足元のサポートテスト（6月22日～23日現在）
週明け22日（月）の東京時間早朝には一時9.2937円まで押し戻されたものの、これが絶好の買い場となり、欧州・NY時間にかけて猛烈なペソ買い・円売りが再燃。22:00台には一時、大台を大きく超える9.3415円まで急騰し、年初来高値を鮮やかに塗り替えた。本日23日（火）午前現在、昨晩の急騰に対する反動や利益確定売りから9.2926円まで下押しする場面も見られたが、11:00時点では9.2975円近辺で推移。先週までの抵抗帯であった9.29～9.30円の節目が、今度は強固な支持帯（ロールリバーサル）として機能するかの防衛戦を行っている。
ファンダメンタルズ分析
メキシコ側（圧倒的な高金利メリットと需給の強さ）：
メキシコ中銀（Banxico）の政策金利水準の高さは依然として魅力的であり、為替市場における「最強のキャリートレード通貨」としての地位は揺らいでいない。FOMC通過時に一時的なリスクオフで9.2199円まで急落したものの、金利妙味から世界中の投資家が即座に買い戻しに動いたことが、22日の9.3415円への最高値更新を誘発した。
日本側（実質陰の金利差と介入警戒）：