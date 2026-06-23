【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：FOMCでの「振り落とし」急落から、驚異のペソ買い需要でV字反転！一時9.34円台の年初来高値更新へ

【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：FOMCでの「振り落とし」急落から、驚異のペソ買い需要でV字反転！一時9.34円台の年初来高値更新へ