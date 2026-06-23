【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：202.60円台最高値圏からのFOMC急落、調整を一気に吸収する驚異の逆ボラティリティで199.80円台へ急反発
【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：202.60円台最高値圏からのFOMC急落、調整を一気に吸収する驚異の逆ボラティリティで199.80円台へ急反発
先週から今週（6月15日～6月22日）のまとめ
先週から今週にかけてのスイスフラン円は、安全通貨・高金利クロス円ならではの極めて激しい乱高下を演じつつも、最終的にはクロス円随一の圧倒的なリカバリー力を見せつける展開となった。週前半は日英・日欧金利差に並ぶ広大な日瑞（日本・スイス）金利差メリットを背景に資金流入が加速し、17日（水）の欧州時間には一時202.609円という歴史的な最高値圏（年初来高値）をマークした。
しかし、17日（水）深夜（日本時間18日未明）のFOMC（米連邦公開市場委員会）を通過すると流れは一変。ドルの全面高に伴う主要通貨売りと、過熱していたクロス円ロングの利益確定売りが同時に直撃し、19日（金）の欧州時間には一時199.519円、さらに週明け22日（月）深夜には一時199.374円まで3.2円近くも垂直落下する凄まじいフラッシュクラッシュに見舞われた。
だが、この過酷な下値テストは、結果として「溜まっていた投機的なフランロングの強制清算（膿出し）」として作用。金利差の構造的優位性やスイスフランの底堅さに変更がないことを背景に、週明けから本日23日（火）の東京時間にかけて再びフラン買いが爆発。一気に199.961円まで上値を拡張する猛烈なV字反転（往って来い）を達成し、長期上昇トレンドの底力を改めて証明した。足元（23日火曜日現在）は、199.84～199.85円台での健全な日柄調整と足場固めの展開へと回帰している。
詳細な値動きの振り返り
■ 年初来高値の更新と大台での揉み合い（6月15日～17日）
週明け15日（月）に201.073円でスタートした相場は、終日フラン買い・円売りが優勢となり、17日（水）16:00台には一時202.609円まで急騰して年初来高値を更新した。17日（水）の深夜にかけても202.10～202.30円台の超高値圏を維持し、次なる金融イベントに向けたエネルギーを充填する展開が続いた。
■ FOMCショックによる急転直下と199円台への急落（6月18日～19日）
18日（木）未明（3:00台）、FOMC結果発表直前までは202.10円台を維持していたが、4:00台に入るとドルの急買い戻しに押される形でクロス円が一斉に崩落。フラン円もストップロスを巻き込みながらわずか数時間で200.602円まで暴落した。欧州時間からNY時間に入ってもロングの投げ売りが続き、一時200.00円の大台をも割り込んで199.933円を記録。翌19日（金）の欧州時間前半（14:00台）にも一時199.519円まで押し戻されたが、週末にかけては200円大台回復を窺う水準（20日早朝終値199.923円）まで下げ渋って引けた。
■ 週明けのトリプルボトム死守と驚異のV字反転（6月22日～23日現在）
週明け22日（月）は日中200.409円まで買い戻される場面もあったが、流動性の薄い深夜23:00台に一時199.374円まで深く押し戻される過酷な下値テストを強いられた。しかし、先週19日安値（199.519円）、本日23日早朝安値（199.478円）に続き、この199.30～199.50円の下値支持帯が「トリプルボトム（三重底）」として完璧に機能。23日（火）の早朝から東京時間にかけて猛烈なショートカバーが入り、一時199.961円まで急騰。急落前の心理的節目である200円大台目前まで全戻しする驚異的なV字回復を成し遂げた。本日23日（火）午前現在、直近では199.84～199.85円台（11:00時点199.849円）へとやや押し戻されているものの、昨日の急反発に対する利益確定をこなしつつ、底固めを行っている。
先週から今週（6月15日～6月22日）のまとめ
先週から今週にかけてのスイスフラン円は、安全通貨・高金利クロス円ならではの極めて激しい乱高下を演じつつも、最終的にはクロス円随一の圧倒的なリカバリー力を見せつける展開となった。週前半は日英・日欧金利差に並ぶ広大な日瑞（日本・スイス）金利差メリットを背景に資金流入が加速し、17日（水）の欧州時間には一時202.609円という歴史的な最高値圏（年初来高値）をマークした。
しかし、17日（水）深夜（日本時間18日未明）のFOMC（米連邦公開市場委員会）を通過すると流れは一変。ドルの全面高に伴う主要通貨売りと、過熱していたクロス円ロングの利益確定売りが同時に直撃し、19日（金）の欧州時間には一時199.519円、さらに週明け22日（月）深夜には一時199.374円まで3.2円近くも垂直落下する凄まじいフラッシュクラッシュに見舞われた。
だが、この過酷な下値テストは、結果として「溜まっていた投機的なフランロングの強制清算（膿出し）」として作用。金利差の構造的優位性やスイスフランの底堅さに変更がないことを背景に、週明けから本日23日（火）の東京時間にかけて再びフラン買いが爆発。一気に199.961円まで上値を拡張する猛烈なV字反転（往って来い）を達成し、長期上昇トレンドの底力を改めて証明した。足元（23日火曜日現在）は、199.84～199.85円台での健全な日柄調整と足場固めの展開へと回帰している。
詳細な値動きの振り返り
■ 年初来高値の更新と大台での揉み合い（6月15日～17日）
週明け15日（月）に201.073円でスタートした相場は、終日フラン買い・円売りが優勢となり、17日（水）16:00台には一時202.609円まで急騰して年初来高値を更新した。17日（水）の深夜にかけても202.10～202.30円台の超高値圏を維持し、次なる金融イベントに向けたエネルギーを充填する展開が続いた。
■ FOMCショックによる急転直下と199円台への急落（6月18日～19日）
18日（木）未明（3:00台）、FOMC結果発表直前までは202.10円台を維持していたが、4:00台に入るとドルの急買い戻しに押される形でクロス円が一斉に崩落。フラン円もストップロスを巻き込みながらわずか数時間で200.602円まで暴落した。欧州時間からNY時間に入ってもロングの投げ売りが続き、一時200.00円の大台をも割り込んで199.933円を記録。翌19日（金）の欧州時間前半（14:00台）にも一時199.519円まで押し戻されたが、週末にかけては200円大台回復を窺う水準（20日早朝終値199.923円）まで下げ渋って引けた。
■ 週明けのトリプルボトム死守と驚異のV字反転（6月22日～23日現在）
週明け22日（月）は日中200.409円まで買い戻される場面もあったが、流動性の薄い深夜23:00台に一時199.374円まで深く押し戻される過酷な下値テストを強いられた。しかし、先週19日安値（199.519円）、本日23日早朝安値（199.478円）に続き、この199.30～199.50円の下値支持帯が「トリプルボトム（三重底）」として完璧に機能。23日（火）の早朝から東京時間にかけて猛烈なショートカバーが入り、一時199.961円まで急騰。急落前の心理的節目である200円大台目前まで全戻しする驚異的なV字回復を成し遂げた。本日23日（火）午前現在、直近では199.84～199.85円台（11:00時点199.849円）へとやや押し戻されているものの、昨日の急反発に対する利益確定をこなしつつ、底固めを行っている。