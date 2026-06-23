【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：202.60円台最高値圏からのFOMC急落、調整を一気に吸収する驚異の逆ボラティリティで199.80円台へ急反発

【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：202.60円台最高値圏からのFOMC急落、調整を一気に吸収する驚異の逆ボラティリティで199.80円台へ急反発