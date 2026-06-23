日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２３日、世界的アーティストのブルーノ・マーズが３年ぶりに来日公演することが決定したことを伝えた。

グラミー賞１６度受賞、ユーチューブ総再生回数は２５７億回超えのスーパースターは現在、最新アルバム「Ｔｈｅ Ｒｏｍａｎｔｉｃ」を引っさげて４月ワールドツアー中。番組では「来年ドームツアーで日本に帰ってきます。本当に楽しみです。みんなで歌って踊って最高の時間を一緒に過ごそう！」というマーズ本人のメッセージ動画を流し、２０２６年１月から名古屋、札幌、埼玉、大阪、福岡、東京の６都市で１２公演を行うことを紹介した。

またメッセージ動画の中でマーズは日本で外食するときのこだわりとして「ネットで調べるのは好きではなくて、その土地の人に直接聞くのが好き。運良く出会えた人たちと話して『どこがオススメ？』って聞く。教えてもらった店に行くのが一番楽しい」と語った。

これに過去に直接インタビューしたことがあるＭＣの武田真一アナウンサーは「本当に気さくでゴキゲンですばらしいジェントルマンだったんですけど、僕もですね『東京にいいギターショップはないか？』と聞かれたんですよ」と告白。スタジオが騒然となった中、「教えてさしあげたんですけれども、行かれたかどうかはわからないですけどねぇ」と笑った。

ＭＣの山里亮太は「新橋のいい居酒屋を紹介したいよな〜」と羨ましそうに語り、共演者を笑わせた。