【つくれぽ2000件超！】フライパンひとつで「濃厚カルボナーラ」

【夏におすすめの厳選レシピ vol.2】季節ごとの旬のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus 2026年夏号』が発売しました。本誌に掲載された中からレシピをピックアップしてご紹介します。

生クリームなしで濃厚ソースが完成！

カルボナーラ、大好きだけれど、火加減も難しそうだし生クリームは常備していないし、という人も多いのではないでしょうか。牛乳だけで、しかもフライパンひとつで完成するレシピがあるんです！

今回は、2026年5月25日に扶桑社から発売された『cookpad plus 2025年夏号』に掲載している、濃厚カルボナーラを紹介します。



チーズでコクをプラス！卵を入れたら手早く混ぜて！



※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

家族からリクエストが止まらない！リピ続出レシピ

つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）にも「またまた息子のリクエスト♪すぐ作れていつも助かってます」「カルボナーラの美味しさに気付いた高校生息子のために作りました」などお子様からのリクエストが目立ちます。「お急ぎ夕飯に最高です！」「すっかりこのレシピにハマってリピしています。」など、リピート率が高いという声がたくさん寄せられています。





疲れていても、これなら簡単にできそう！サッと作れるのでお昼ごはんにもぴったりです。ぜひ試してみてくださいね。

『cookpad plus 2026年夏号』（扶桑社）





季節のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus』。2026年夏号では多くのつくれぽを集めた「夏野菜の大人気おかず」から、あと1品欲しい時に便利な「レンチン副菜」、忙しい日に助かる「パスタ＆ごはん」、ビールがすすむ「簡単おつまみ」まで、暑い時期にぴったりのレシピが満載です。



＞＞＞ 詳しい内容をチェック！

2種類から選べる、スヌーピーの付録付き！

通常号は「折りたためる 超BIG保冷バッグ」





増刊号は「スヌーピーハンディ扇風機」





『cookpad plus 2026年夏号』（扶桑社）

2026年5月25日（月）より全国書店やオンラインストアにて販売中です。



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