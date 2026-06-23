◇インターリーグ ドジャース2−1ツインズ（2026年6月22日 ミネアポリス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席で2試合ぶりの本塁打となる17号先頭打者アーチを放ち、接戦勝利に貢献。チームは両リーグ最速で50勝に達した。試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）も状態の良さにうなずいた。

大谷はこの日、初回の第1打席で1ボールからの2球目、相手先発・マシューズのチェンジアップを狙って、右翼席に17号先頭打者アーチ。打った瞬間、本塁打を確信する一発でいきなり試合を動かした。

試合後、ロバーツ監督は大谷について「ストライクゾーンを完全に支配しているね。低めのボール球にも手を出さず、有利なカウントを作ることができている。自分に有利な状況になった時、確実に自分のスイングができている。そういう打席ができる時の彼は、本当に誰にも負けない存在」と状態の良さに安心した。

その上で「打球の出方も素晴らしい。本当に特別な6月を過ごしている」と2児のパパとなった大谷にとって、印象的な6月にだろうと目を細めた。

大谷はその後の3打席は凡退し、打線も適時打こそ出なかったが、1−1の6回にフリーマンが勝ち越しの13号ソロ。これが決勝打となりチームは1点差ゲームを制した。指揮官は「大量得点こそなかったが、一つ一つの打席の内容は確実に良くなっている。各打者がしっかりと役割を果たそうとしているのが伝わってきた」と手応えを口にした。