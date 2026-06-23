実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）がTOKYO FMの新番組「岸谷蘭丸の丸くおさまらない話」（来月4日スタート、土曜深夜0・00）の取材会を行った。

この日は自身初の囲み取材。集まった大勢の報道陣を前に「すげー！」と高揚した様子。カメラマンのポーズの要求にも気さくに応じ、「ちやほやされるのうれしいです。何者かになった気持ち」と笑顔を浮かべた。

番組では本当は丸く収めたいのにどうしても収められない日々のモヤモヤや割り切れない感情を持ち寄り、リスナーとシェアする。自身初のラジオレギュラー番組で、「ずっと目標だったのでうれしいです。名前を隠してYouTubeをやっていたころからやりたいなって思っていました」と喜んだ。

ラジオの魅力について、「受動的に見てくれる人がいるのが一番。特定の属性の人たちだけを楽しませればいいゲームじゃないのが凄く魅力的。偶然で時間を共有できる。同じ時間軸が凄くいいなって。どうでもいい話していいっていうのがいいですね」と話した。

「死ぬまで続けたい。ホームにしたい。いっぱい続けて歴史にしたい」と意気込み。父で俳優の岸谷五朗と母でミュージシャンの岸谷香の出会いはTBSラジオ「岸谷五朗の東京RADIO CLUB」だったといい、「見つかるものなら見つけたいですよ。募集中なので」とパートナーを募集した。