日向坂46藤嶌果歩、1st写真集『果実の歩幅』裏表紙4種初解禁【一覧あり】
アイドルグループ・日向坂46の四期生で“かほりん”の愛称で親しまれる藤嶌果歩（19）が、8月4日に1st写真集『果実の歩幅』（集英社）を発売する。このたび、裏表紙4種が公開された。
【一覧】藤嶌果歩1st写真集『果実の歩幅』裏表紙全4種
同グループの四期生でも初の写真集となった本作は、アメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を収録している。
今回公開されたのは、＠Loppi＆HMV限定カバー版、Sony Music Shop限定カバー版、紀伊國屋書店限定カバー版の全4種の裏表紙。それぞれについて藤嶌からのコメントも寄せられた。
・通常版裏表紙コメント
「通常版の裏表紙は朝の1枚になります。実際に朝起きて最初の撮影で、ちょっぴり眠たいほやほやな感じが出ているかなと思います。ふんわりした質感がお気に入りです！」
・＠Loppi＆HMV限定カバー版裏表紙コメント
「船長さんの写真ということで、キャラクターっぽい感じが表紙の羊さんに合うかなと思っています！ 水色や青色の衣装で統一感があってとてもお気に入りの組み合わせです」
・Sony Music Shop限定カバー版裏表紙コメント
「表紙と同じく北海道で撮影したカットなのですが、北海道時代の私に戻ったかのような気持ちで撮影させていただきました。光の差し込んでいる感じもキレイなのがお気に入りです」
・紀伊國屋書店限定カバー版裏表紙コメント
「夕焼けを背景に背中の空いた大人っぽい衣装で撮影していただきました。表紙の元気な雰囲気とは対照的な私を楽しんでいただきたいです！」
【藤嶌果歩（ふじしま・かほ）プロフィール】
2006年8月7日生まれ、北海道出身。身長160.4センチ。22年9月、日向坂46に四期生として加入。24年5月発売、日向坂46の11thシングル「君はハニーデュー」で初の選抜入りを果たすと、同年9月発売の12thシングル「絶対的第六感」で初の表題曲センター（Wセンター）に抜てき。今年5月に発売された17thシングル「Kind of love」では初の単独センターを務めた。
【一覧】藤嶌果歩1st写真集『果実の歩幅』裏表紙全4種
同グループの四期生でも初の写真集となった本作は、アメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を収録している。
・通常版裏表紙コメント
「通常版の裏表紙は朝の1枚になります。実際に朝起きて最初の撮影で、ちょっぴり眠たいほやほやな感じが出ているかなと思います。ふんわりした質感がお気に入りです！」
・＠Loppi＆HMV限定カバー版裏表紙コメント
「船長さんの写真ということで、キャラクターっぽい感じが表紙の羊さんに合うかなと思っています！ 水色や青色の衣装で統一感があってとてもお気に入りの組み合わせです」
・Sony Music Shop限定カバー版裏表紙コメント
「表紙と同じく北海道で撮影したカットなのですが、北海道時代の私に戻ったかのような気持ちで撮影させていただきました。光の差し込んでいる感じもキレイなのがお気に入りです」
・紀伊國屋書店限定カバー版裏表紙コメント
「夕焼けを背景に背中の空いた大人っぽい衣装で撮影していただきました。表紙の元気な雰囲気とは対照的な私を楽しんでいただきたいです！」
【藤嶌果歩（ふじしま・かほ）プロフィール】
2006年8月7日生まれ、北海道出身。身長160.4センチ。22年9月、日向坂46に四期生として加入。24年5月発売、日向坂46の11thシングル「君はハニーデュー」で初の選抜入りを果たすと、同年9月発売の12thシングル「絶対的第六感」で初の表題曲センター（Wセンター）に抜てき。今年5月に発売された17thシングル「Kind of love」では初の単独センターを務めた。