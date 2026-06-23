TBSの赤荻歩アナウンサー（44）が22日、自身のインスタグラムを更新。中学生の長男とのレアな親子ショットを公開した。

「先日 とある公園で中学生になった長男と並んだら ほとんど同じ身長でした笑 ビックリだわ」と親子ショットを披露した。

「幼い頃プラレールで一緒に遊び、春には公園で花見をしながら池のザリガニを追いかけ 夏には森の中で蚊に襲われながら昆虫採集をし、時にプールや海で泳ぎ、秋にはどんぐりを拾ったり落ち葉の中に隠れたり 冬にはアイススケートや受験勉強を一緒にしていた長男 あっという間だなぁ、、、」としみじみ。「頼もしい背中になったものだ、、、これからもたくましく育ってほしいものです」とつづった

「ふと、私の父も同じ様なことを考えていたのかなぁ、と考える日々。照れくさいけど、今度聴いてみようかな、と思う日々。でも、やっぱり恥ずかしいな、と思う日々」と赤荻アナ。「父の日を迎えて、父を思う日 体に気をつけて！！娘たちも大きくなっていて お風呂上がりに髪の毛を乾かす高さが随分と高くなりました笑 家族といる時間が父を支えてくれています」と記した。

この投稿に、ファンからは「息子さん中学生なんですね！大きいですね」「パパに似て爽やかイケメンなんだろうなー！」「後ろ姿もそっくりです」「あゆみジュニアも立派に 成長してステキです」「家の中2を想う気持ちと同じです」「背中でもわかるかっこよさ」「息子さんもきっとイケメン」「いつの時代も親子って、そんなものです」「兄弟みたいですね」などの声が寄せられている。

赤荻アナは慶大卒業後、2004年にアナウンサーとしてTBSに入社。スポーツ中継などを中心に活躍し、現在は「ひるおび」「ラヴィット!」でも活躍。2025年発表された「好きな男性アナウンサーランキング」で2位となった。