一家に一台欲しい！？「ゆで時間45秒」を死守するDAIGOの“しごできキッチンタイマー”に視聴者騒然
6月17日（水）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、有能な“キッチンタイマー”に突如変身したMCのDAIGOに注目が集まった。©ABCテレビ
この日のテーマは「コスパ最強！豆苗」。手頃でおいしい豆苗を梅風味の和風サラダに仕立てた「豆苗と鶏肉の梅和え」を辻調理師専門学校の簾達也先生から教わった。
生でも食べられる豆苗を今回は少しゆで、食べやすくするのがポイント。とはいえ、火を通しすぎるとシャキシャキ食感が損なわれるため、茹でる時間はせいぜい「45秒くらい」と簾先生。これが1分を超えると、クタクタになってしまうので要注意という。
【動画】切り落とした根元を水につけておくと、しっかり再生してくれるところもコスパ抜群な豆苗。番組では早く成長させるコツもアドバイス！©ABCテレビ
さて、先生が沸騰したお湯に豆苗を入れてまもなく、DAIGOから「5秒」と声が。おいしさの秘訣である「45秒」を守るため、ゆで始めた瞬間から時間を計っていたようで、思わぬサポートに「ちゃんと数えていただいて（笑）」と先生も大笑いだ。
そんな“DAIGOタイマー”はその後も「20秒です」「25です」と律儀に作動。「40秒」までくると「1、2…」とカウントダウンを始め、ついに「45秒です！」と時間いっぱいに。そこから豆苗の取り出しを始めた先生に「あ、もう50秒です」と警告まで飛ばす抜かりのなさは、まさにしごでき！©ABCテレビ
視聴者からも「茹で時間45秒に厳しいDAIGOプロ」「先生もうタジタジだわwww」「一家に一台、キッチンタイマーDAIGO」などの声が寄せられていた。
（※レシピ）
豆苗と鶏肉の梅和え
＜材料（2人分）＞
豆苗 2パック （600g）
鶏胸肉 1枚 （250g）
塩昆布（細切り） 5g
梅干し 4個（70g）
砂糖 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
ごま油 小さじ1・1/2
いりごま （白）
片栗粉 適量
＜作り方＞
（1）豆苗は根を切り落とし、半分の長さに切る。
（2）梅干しは種を取り除き、包丁で叩いてボウルに入れ、砂糖、しょうゆ、ごま油を加えて混ぜ合わせる。
（3）鶏胸肉は皮を取って縦に3等分に切り、3mm厚さのそぎ切りにし、片栗粉を薄くまぶす。
（4）熱湯に塩を入れ、豆苗を約45秒ゆでてザルに取り出す。
（5）（4）の熱湯に鶏肉を入れ、弱火で火を通してザルに取り出す。
（6）豆苗と鶏肉の水気がきれたら（2）に加え、塩昆布を加えて混ぜ合わせ、器に盛り、いりごまを散らす。
【TVer】レシピ動画はこちら
なお、「豆苗と鶏肉の梅和え」の調理の様子は、6月17日の料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で放送された。