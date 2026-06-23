6月17日（水）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、有能な“キッチンタイマー”に突如変身したMCのDAIGOに注目が集まった。

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この日のテーマは「コスパ最強！豆苗」。手頃でおいしい豆苗を梅風味の和風サラダに仕立てた「豆苗と鶏肉の梅和え」を辻調理師専門学校の簾達也先生から教わった。

生でも食べられる豆苗を今回は少しゆで、食べやすくするのがポイント。とはいえ、火を通しすぎるとシャキシャキ食感が損なわれるため、茹でる時間はせいぜい「45秒くらい」と簾先生。これが1分を超えると、クタクタになってしまうので要注意という。

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さて、先生が沸騰したお湯に豆苗を入れてまもなく、DAIGOから「5秒」と声が。おいしさの秘訣である「45秒」を守るため、ゆで始めた瞬間から時間を計っていたようで、思わぬサポートに「ちゃんと数えていただいて（笑）」と先生も大笑いだ。

そんな“DAIGOタイマー”はその後も「20秒です」「25です」と律儀に作動。「40秒」までくると「1、2…」とカウントダウンを始め、ついに「45秒です！」と時間いっぱいに。そこから豆苗の取り出しを始めた先生に「あ、もう50秒です」と警告まで飛ばす抜かりのなさは、まさにしごでき！

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視聴者からも「茹で時間45秒に厳しいDAIGOプロ」「先生もうタジタジだわwww」「一家に一台、キッチンタイマーDAIGO」などの声が寄せられていた。

（※レシピ）

豆苗と鶏肉の梅和え

＜材料（2人分）＞

豆苗 2パック （600g）

鶏胸肉 1枚 （250g）

塩昆布（細切り） 5g

梅干し 4個（70g）

砂糖 小さじ1

しょうゆ 小さじ1

ごま油 小さじ1・1/2

いりごま （白）

片栗粉 適量

＜作り方＞

（1）豆苗は根を切り落とし、半分の長さに切る。

（2）梅干しは種を取り除き、包丁で叩いてボウルに入れ、砂糖、しょうゆ、ごま油を加えて混ぜ合わせる。

（3）鶏胸肉は皮を取って縦に3等分に切り、3mm厚さのそぎ切りにし、片栗粉を薄くまぶす。

（4）熱湯に塩を入れ、豆苗を約45秒ゆでてザルに取り出す。

（5）（4）の熱湯に鶏肉を入れ、弱火で火を通してザルに取り出す。

（6）豆苗と鶏肉の水気がきれたら（2）に加え、塩昆布を加えて混ぜ合わせ、器に盛り、いりごまを散らす。

【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「豆苗と鶏肉の梅和え」の調理の様子は、6月17日の料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で放送された。