秋元康氏（68）がプロデュースする男性歌謡グループ「SHOW―WA」で元Jリーガーの青山隼（38）が22日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。伯父にあたる作家の伊集院静さん（23年死去、享年73）について語った。

この日は事務所が同じ俳優の寺島進とトークを展開。伯母が女優の篠ひろ子である青山は寺島から「さっき、伊集院さんと（妻の）篠さんの話だよな。伊集院さんが“お前、何かあったら絶対篠ひろ子の方に付けよな”なんてな」と青山が生前の伊集院さんに言われたという言葉を紹介され、「そうですねえ」と認めた。

寺島は「伊集院さんはなあ、悟っているような感じで。あれがおじさんだもん、すげえなあ」と感心した。

青山は「うちの伯父は一番初めの奥さまは普通に一般企業で働いている方だったんで、その方は“口がうるさい人だった”って言っていて。2人目の夏目雅子さんは当時ですけれど、“ちょっと体が弱い女性だった”と。で、3人目のうちの伯母に対しては本当に、“この世で一番怖い人だ”って言ってたんで」と笑ってみせた。

寺島は「あんな美人いないけどな」と意外そうに語ったが、青山は「らしいですね、僕も伯母さんなんで…」とピンとこない様子。それでも寺島は「あの伊集院さんっていうのは面食いだな。夏目さんだろ、大ファンでしようがなかったからね」としみじみと話した。